Google, AI i eksperci chcą doradzać Ci w kwestii wychowywania dzieci

Google dodaje nowość do przydatnego narzędzia opartego na sztucznej inteligencji. Gigant z Mountain View wraz z AI i ekspertami chcą doradzać Ci w kwestii wychowania dzieci i pomagać w innych tematach.

Google udostępnia specjalistyczne porady, notatki i wskazówki tworzone z ekspertami

NotebookLM to notatnik oparty na sztucznej inteligencji, opracowany przez Google, który jest całkiem niezłym pomocnikiem w szybkim analizowaniu źródeł, podsumowywaniu treści czy wyciąganiu najbardziej istotnych informacji. Oczywiście jest sukcesywnie ulepszany. W kwietniu 2025 roku do narzędzia NotebookLM wdrożono moc Gemini, dzięki czemu dodawanie kolejnych źródeł stało się jeszcze łatwiejsze.

Teraz Google zaanonsowało zbiór „wyselekcjonowanych”, polecanych notatek, a więc takich, których źródła zostały zweryfikowane przez ekspertów. Google współpracuje z cenionymi autorami, badaczami, wydawnictwami, a także organizacjami non-profit z całego świata.

NotebookLM oferuje notatki tworzone z ekspertami (źródło: Google)

Na początek nowa funkcja obejmuje 8 notatników:

Użytkownik może otworzyć dany notatnik, zapoznać się z jego podsumowaniem czy zadawać pytania. Możliwe jest także dotarcie do źródła konkretnego stwierdzenia, aby poznać treść w oryginalnej wersji. Ponadto dostępna jest również opcja podsumowania audio w postaci podcastu. Udostępnione notatki są póki co dostępne wyłącznie po przejściu w link, na ten moment nie wyświetlają się z poziomu strony głównej NotebookLM.

Na tych ośmiu tytułach się nie skończy. Google zapowiedziało, że w przyszłości udostępni jeszcze więcej nowych, polecanych notatek. Pojawią się też kolejne propozycje opracowane wraz ze specjalistami The Economist i The Atlantic.

Twórz notatki w narzędziu Google NotebookLM i dziel się nimi ze światem

Niedawno do listy funkcji NotebookLM dotarła również możliwość publicznego udostępniania notatek. Zasada działania jest podobna do udostępniania plików znanego np. z Dokumentów czy Arkuszy tworzonych w obrębie Dysku Google.

Po otwarciu opracowanej notatki wystarczy kliknąć w przycisk z kłódką i podpisem „Udostępnij”, a następnie skopiować link i przesłać go do zainteresowanej osoby. Można tam również dodać osoby i grupy, jednak wygląda na to, że opcja ta jest dostępna wyłącznie dla użytkowników Google Chat. Google twierdzi, iż w ciągu ostatnich 4 tygodni z możliwości udostępniania notatników skorzystano już ponad 140 tysięcy razy.