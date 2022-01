Google Chrome nareszcie pozwoli nam wyciszać karty jednym kliknięciem

W nawale nowych funkcji deweloperzy czasem zapominają, że dla wielu użytkowników aplikacji nie są najważniejsze najnowsze nowinki, a wygoda użytkowania i przejrzystość interfejsu. Google nie zawsze było z tym po drodze, ale na szczęście Chrome wprowadzi wkrótce bardzo przydatny drobiazg.

„Klik” i wyciszyłeś kartę w Chrome

Chciałbym, żeby Chrome był bardziej intuicyjny. Owszem, do interfejsu tej przeglądarki można się przyzwyczaić, ale porównuję go czasem do Opery, a nawet takiego Microsoft Edge’a i widzę braki. Na przykład, Opera ma świetną funkcję wyciszania otwartych kart jednym kliknięciem.



Opcja wyciszania kart w Operze

Co ciekawe, Google Chrome miało kiedyś bardzo podobny system, ale zastąpiło go w 2018 roku obecnym, raczej irytującym. Żeby wyciszyć daną kartę, należy na nią kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie skorzystać z odpowiedniej opcji. Do wzoru ergonomii zatem jeszcze daleko.

Na szczęście można włączyć wyciszanie kart za pomocą jednokliku. Po raz pierwszy na taką możliwość natknął się u/Leopeva64-2 z Reddita. Co prawda da się uruchomić tę funkcję wyłącznie w testowej wersji Google Chrome Canary, ale jest to możliwe. W tym celu musimy wyszukać i odpalić flagę chrome://flags/#enable-tab-audio-muting. Po aktywacji na pasku karty pojawi się przełącznik do wyciszania lub włączania dźwięku strony, która go odtwarza.

Ponieważ powyższa opcja jest obecna w wersjach testowych Chrome’a na praktyzcnie każdej platformie, całkiem możliwe, że za jakiś czas pojawi się w stabilnej wersji przeglądarki (po drodze zaliczając checkpointy w wersjach dev i beta).

Liczymy na to, że Google Chrome będzie wdrażało takie dobre pomysły w kolejnych aktualizacjach przeglądarki. Nie będę na nie specjalnie czekał – w tym momencie działam na Microsoft Edge i jest znakomicie. Pionowe karty to coś, do czego człowiek z radością wrócił po latach spędzonych na Chrome.