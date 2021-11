Google Chrome zyska własne narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu

Najpopularniejsza przeglądarka na świecie, czyli Google Chrome, wkrótce może zyskać bardzo przydatną funkcję, dzięki której nadrobi zaległości względem konkurencji. Funkcja robienia zrzutów ekranu z poziomu przeglądarki zmierza na desktopową wersję aplikacji by powalczyć z funkcją Web Capture znaną z Microsoft Edge.

Narzędzie do screenshotów wkrótce w Google Chrome

Google dodało opcję tworzenia zrzutów ekranu całych stron internetowych w Chrome na Androida wraz z wersją 94. Mimo to, podobna opcja wciąż nie pojawiła się w przeglądarce na komputery. Wkrótce może się to jednak zmienić, ponieważ Google rozpoczęło jej testy w Chrome 98 w wersji Canary.

(fot. XDA Developers)

Obecnie testowana funkcja robienia screenshotów stron znajduje się w menu udostępniania, które wyświetla się na pasku adresu tuż obok gwiazdki służącej do tworzenia zakładek. Oprócz nowej opcji, można w nim znaleźć również udostępnianie ekranu na inne urządzenia za pomocą Google Cast, wstawić obecnie przeglądaną stronę na wybrane media społecznościowe, a także skopiować link lub zapisać witrynę na dysku.

Po wybraniu przycisku służącego do tworzenia zrzutów ekranu użytkownik będzie mógł zaznaczyć fragment strony, który chce przechwycić. Po zatwierdzeniu zaznaczenia wyświetli się podgląd z wykonanym screenshotem oraz dwa przyciski – „Edytuj” oraz „Pobierz”.

Pierwszy z nich ma pozwolić na edycję wykonanego zrzutu ekranu. Niestety, na ten moment nie można tego zrobić, gdyż przycisk „Edytuj” otwiera pustą stronę. Drugi z przycisków pozwala natomiast szybko zapisać wykonany zrzut w formacie PNG. Obecnie nie jest możliwe wybranie lokalizacji zapisu, więc wszystkie screenshoty lądują w domyślnym folderze na pobrane pliki.

(fot. XDA Developers)

Jak widać, nowa funkcja jest jeszcze w bardzo wczesnej fazie testów i nie wszystkie jej opcje działają jak należy. Przechwytywanej strony nie można również przewijać, więc tworzenie zrzutów ekranu ogranicza się obecnie wyłącznie do zawartości, która mieści się na ekranie. Nie ma jednak powodów do obaw – zanim trafi ona do szerszego grona odbiorców, minie jeszcze trochę czasu.

Niemniej jednak, dzięki wprowadzeniu tworzenia zrzutów ekranu, Google Chrome jeszcze bardziej zbliży się funkcjonalnością do największego konkurenta, czyli Microsoft Edge. Dzięki temu, twórcy innych przeglądarek opartych na silniku Chromium będą mogli dodać podobne narzędzia do swoich programów bez konieczności opracowywania tej funkcji od zera.

Jak włączyć opcję zrzutu ekranu w Google Chrome?

Obecnie nowa funkcja dostępna jest wyłącznie w Chrome Canary w wersji 98. Jeżeli korzystacie z wersji oficjalnej lub beta, konieczne będzie pobranie przeglądarki w kanale eksperymentalnym.

Po uruchomieniu Chrome Canary należy w pasku adresu wpisać chrome://flags oraz wyszukać funkcję „Desktop Screenshots”. Przy pozycjach #sharing-desktop-screenshots oraz #sharing-desktop-screenshots-edit należy wybrać „Enabled” a następnie zrestartować przeglądarkę.

Jeśli przycisk rozwijający menu udostępniania nie wyświetla się na pasku adresu przeglądarki, należy również aktywować flagę o nazwie #sharing-hub-desktop-omnibox.