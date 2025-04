Cała masa rozszerzeń Google Chrome Cię szpieguje. Sprawdź, czy nie masz ich zainstalowanych

Jeśli używasz przeglądarki Google Chrome możliwe, że nawet nieświadomie dałeś komuś dostęp do swoich danych. Eksperci zidentyfikowali ponad 50 złośliwych rozszerzeń, które były instalowane przez miliony użytkowników.

Tysiące użytkowników Chrome w niebezpieczeństwie

Badacze z firmy Secure Annex, ze specjalistą Johnem Tucknerem na czele, opublikowali niepokojące dane. Według nich co najmniej 57 rozszerzeń do przeglądarki Google Chrome miało złośliwy charakter. Część z nich śledziła aktywność użytkowników w sieci, inne mogły nawet uruchamiać szkodliwe oprogramowanie. Co gorsza, te dodatki (mimo że obecnie część z nich została już usunięta z Chrome Web Store) zostały pobrane w sumie ponad 6 milionów razy.

Najpopularniejsze z nich to m.in. Cuponomia: Coupons and Cashback, z którego korzystało ponad 700000 użytkowników, a także Fire Shield Extension Protection oraz (o ironio) Total Safety for Chrome, które miały po około 300000 tysięcy instalacji.

Co łączyło te rozszerzenia? Fałszywe obietnice. Oferowały rzekomo ochronę, zniżki, a nawet możliwość zarobienia realnych pieniędzy. W rzeczywistości były pułapką, często promowaną poprzez reklamy lub podejrzane strony internetowe.

Złośliwe dodatki, które udało się zidentyfikować, zostały już usunięte ze sklepu Chrome, ale to nie koniec problemów. Wiele z nich wciąż krąży po sieci i może być instalowanych z alternatywnych źródeł. Walka z nimi będzie trudna, a w niektórych przypadkach – jak zaznacza raport – niemal niemożliwa.

Co robić, jeśli masz zainstalowane podejrzane rozszerzenie?

Jeśli zainstalowałeś któreś z wymienionych rozszerzeń, powinieneś je natychmiast usunąć. Lista wszystkich podejrzanych dodatków została udostępniona w formie arkusza kalkulacyjnego. Po usunięciu zalecane jest również natychmiastowe zmienienie haseł, zwłaszcza tych związanych z kontami używanymi w przeglądarce.

Ten incydent po raz kolejny pokazuje, jak ważne jest zachowanie ostrożności przy instalowaniu nie tylko programów, ale też rozszerzeń do przeglądarek. Nawet, jeśli dodatek wygląda profesjonalnie lub ma wysokie oceny, warto sprawdzić, kto jest jego twórcą i czy nie pojawiają się o nim negatywne informacje w sieci.

Google zapewnia narzędzia pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo przeglądarki, takie jak tryb zaawansowanej ochrony czy funkcje wykrywania phishingu, ale żadne z nich nie uchroni przed decyzjami samego użytkownika. Warto też pamiętać, że im mniej dodatków w przeglądarce, tym mniejsza szansa na to, że któryś z nich naruszy naszą prywatność.