Google Chrome na iOS z nowymi funkcjami. Możliwe, że teraz porzucisz Safari

Przeglądarka Google Chrome otrzymała zestaw nowych funkcji na iPhone’ach. Dzięki nim stała się jeszcze ciekawszą alternatywą dla Safari.

Cztery nowe funkcje w Google Chrome

Safari cieszy się wysoką popularnością na iPhone’ach. Nie powinno to dziwić, bowiem mamy do czynienia z dobrym oprogramowaniem, które dodatkowo jest świetnie zintegrowane z iOS, a także całym „ekosystem” Apple. Nie brakuje jednak interesujących alternatyw. Śmiem nawet twierdzić, że konkurencyjne przeglądarki internetowe potrafią zaoferować więcej przydatnych rozwiązań.

Dobrym przykładem jest Google Chrome, który w wersji na iOS doczekał się właśnie nowych funkcji. Jak najbardziej mogą one zachęcić część użytkowników do porzucenia Safari. Tym bardziej, że Chrome – w przeciwieństwie do Safari – dostępny jest poza urządzeniami Apple, a przecież nie każdy użytkownik iPhone’a ma również MacBooka czy iPada.

Pierwsza nowość związana jest z wyszukiwaniem treści za pomocą Google Lens w Google Chrome. Teraz możemy dodać słowa do zapytania wizualnego, aby w ten sposób nakierować wyszukiwarkę na bardziej precyzyjne wyniki. Przykładowo możemy wyszukać buty identyczne/podobne do tych na zdjęciu i dodatkowo dodać wskazówkę, że chcemy zobaczyć buty tylko w konkretnych kolorze.

Druga funkcja umożliwia bezpośrednie zapisywanie zdjęć w Zdjęciach Google i różnych plików na Dysku Google. Jeśli chcemy zapisać zdjęcie w Zdjęciach Google, wystarczy wybrać odpowiednią opcję z menu kontekstowego, które pojawia się po przytrzymaniu palca na interesującej nas grafice. Z kolei w przypadku zapisywania plików na Dysku Google należy wybrać opcję „Dysk Google” w momencie pobierania.

Trzecia nowość jest obecnie w fazie testów, ale Google zamierza ją docelowo wprowadzić globalnie u wszystkich użytkowników. Wkrótce, gdy na stronie internetowej zobaczymy adres danej lokalizacji, wystarczy, że go dotkniemy, aby wyświetlić mapę lokalizacji bezpośrednio w Google Chrome. Nie będzie więc konieczne przechodzenie do aplikacji Google Maps.

Czwarte rozwiązanie, czyli Shopping Insights, obecnie wprowadzone jest w USA, ale w nadchodzących miesiącach ma pojawić się również w innych regionach. Funkcja zapewnia dostęp do przydatnych danych o produkcie podczas robienia zakupów. Przykładowo możemy zobaczyć historię ceny, rozpocząć śledzenie ceny, a także wyszukać inne opcje zakupu.

Dwie funkcje już trafiają do użytkowników Google Chrome

Funkcja związana z wizualnym wyszukiwaniem, a także nowość, umożliwiająca bezpośrednie zapisywanie zdjęć i plików do usług Google, są już wdrażane w Google Chrome na iOS. Dodam, że mogę z nich korzystać u siebie.

Na dwie pozostałe funkcje musimy jeszcze trochę poczekać. Dokładna data ich udostępnienia nie jest znana.