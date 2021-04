Google Chrome na iOS po kilku miesiącach przerwy dostał aktualizację, która rozczarowuje

Właściciele iPhone’ów i iPadów ostatnią aktualizację przeglądarki Google Chrome otrzymali w listopadzie 2020 roku. Następnie, aż do początku kwietnia, na iOS i iPadOS nie pojawiła się żadna nowa wersja.

Google raczej nie było zadowolone z wprowadzonych zmian

Apple, wraz z iOS 14, postanowiło wprowadzić kolejne opcje, które w założeniach mają podnieść poziom bezpieczeństwa i prywatności użytkowników. Wśród nowości znalazły się etykiety prywatności w App Store. Za ich pomocą użytkownicy mogą dokładnie sprawdzić, jakie informacje zbiera o nich konkretna aplikacja. Całość podana jest w czytelnej i prostej formie.

Szybko okazało się, że nie wszyscy deweloperzy są zbyt chętni, aby dostosować się do nowych wytycznych. Nawet Google, które na iOS dociera do milionów osób, a także jest jednym z największych twórców aplikacji, nie spieszyło się z wdrożeniem zmian. Spowodowało to wstrzymanie aktualizacji w przypadku większości aplikacji z Mountain View.

Aktualizacje, a także etykiety prywatności, zaczęły pojawiać się dopiero na początku marca. Oznacza to, że wiele aplikacji nie było aktualizowanych od przynajmniej kilku tygodni. Warto zaznaczyć, że problem nie dotyczył wersji na Androida, które wcześniej były rozwijane w podobnym tempie, jak ich odpowiedniki z iOS i iPadOS.

Google Chrome w końcu doczekał się nowszej wersji na iOS

Mimo iż niektóre aplikacje Google otrzymały aktualizacje w zeszłym miesiącu, to Chrome został pominięty. Co więcej, firma nie zdecydowała się wydać nowej wersji w połowie marca, gdy przeglądarka otrzymała numerek 89 na Androidzie, przynosząc zestaw odczuwalnych zmian.

Nowa wersja Chrome na iOS to tylko drobne usprawnienia (fot. Tabletowo.pl)

Na aktualizację musieliśmy czekać aż do teraz. W sklepie App Store wreszcie udostępniono wersję oznaczoną jako 87.0.4280.163. Należy zauważyć, że nieznaczne podniesienie numerka nie zapowiada większych nowości – ostatnia stabilna wersja pochodzi z 23 listopada 2020 roku i jest oznaczona 87.0.4280.77.

Faktycznie, aktualizacja wprowadza tylko poprawę stabilności i bezpieczeństwa. Google nie wspomina o jakichkolwiek innych nowościach, które zdążyły już zadebiutować na Androidzie.

Niewykluczone, że nowe funkcje zobaczymy dopiero w Chrome 90, który podobno ma pojawić się na wszystkich platformach bez większych opóźnień. Aktualizacja planowana jest na przyszły tydzień.