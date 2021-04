Google Chrome – linkowanie do fragmentów strony stało się wygodniejsze

Do przeglądarki Google Chrome wprowadzana jest nowa metoda tworzenia linków. Dzięki niej będziemy mogli odesłać do wybranej część tekstu, co powinno być przydatne szczególnie w przypadku dłuższych artykułów.

Nowa wersja Chrome jest już dostępna

Właściciele urządzeń działających pod kontrolą Windowsa, Androida lub macOS mogą już pobrać Google Chrome w wersji 90. Jak wynikało z pierwszych informacji, aktualizacja skupiła się przede wszystkim na zmianach skierowanych dla deweloperów. Oznacza to, że nowości wprowadzono przede wszystkim pod maską, więc dla zwykłego użytkownika niekoniecznie będą one widoczne na pierwszy rzut oka.

Reklama

Okazuje się, że firma z Mountain View wprowadziła jednak funkcję, która jak najbardziej wpływa na korzystanie z aplikacji. Co prawda, nowość jest dopiero wdrażana i jeszcze sporo osób nie może z niej skorzystać, ale niebawem powinna zostać udostępniona wszystkim zainteresowanym. Chodzi o wspomnianą już możliwość tworzenia linków do konkretnych fragmentów strony internetowej.

Nowy sposób na tworzenie linków w Google Chrome

Nowość działa na podobnej zasadzie jak rozszerzenie Link to Text Fragment, które w zeszłym roku pojawiło się w Chrome Web Store. Warto zaznaczyć, że rozszerzenie zostało stworzone przez Google i teraz firma po prostu wprowadza zbliżoną funkcję bezpośrednio do przeglądarki.

Utworzenie linku prowadzącego do konkretnego fragmentu tekstu jest banalnie proste. Wystarczy zaznaczyć interesujący nas tekst, a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję „Skopiuj link do podświetlenia”. Wówczas generowany jest link, który prowadzi do wskazanego wcześniej fragmentu. Można go przesłać innemu użytkownikowi.

Funkcja docelowo ma pojawić się w Google Chrome w wersji na Windowsa, macOS, Androida, a później także na iOS. Niestety, jak wynika z opinii wielu użytkowników, nowe podejście do linkowania nie jest jeszcze widoczne, mimo iż posiadają oni zainstalowaną najnowszą aktualizację. Niewykluczone, że musimy jeszcze trochę poczekać, a obecnie rozwiązanie skierowane jest dla mniejszego grona odbiorców.

Jeśli chciałbyś sprawdzić możliwość linkowania do konkretnych fragmentów tekstu, nie musisz czekać na zmianę w Google Chrome. Wystarczy pobrać rozszerzenie Link to Text Fragment, które dodatkowo działa także w przeglądarce Microsoft Edge.