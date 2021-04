Ze zmian w Chrome 90 ucieszą się głównie programiści i deweloperzy – cała reszta nawet ich nie zauważy

Już teraz można korzystać z najnowszej wersji przeglądarki internetowej Google Chrome, oznaczonej liczbą 90. Przeciętny Kowalski może jednak spać spokojnie – z nowego wydania najbardziej skorzystają profesjonaliści, na co dzień zajmujący się programowaniem i rozwojem aplikacji. Ze względów bezpieczeństwa, stabilną wersję Google Chrome zaleca się pobrać poprzez oficjalne kanały dystrybucji, takie jak Sklep Google Play, czy w przypadku komputerów – wbudowane w przeglądarkę narzędzie.

Nowości widoczne są dopiero pod maską

Zgodnie z powyższym, przeciętny użytkownik prawdopodobnie nawet nie zauważy zmian, jakie zaszły wraz z najnowszym wydaniem aplikacji, a już na pewno nie zmienią one jego nawyków podczas korzystania z przeglądarki internetowej. To, nad czym jedni bez większych emocji przejdą do porządku dziennego, dla innych okaże się długo wyczekiwaną funkcją. Tak jest i w tym przypadku.

Wśród udogodnień znaleźć można bardziej realistyczne oszacowanie oświetlenia w środowiskach AR i VR oraz całą masę ulepszeń i poprawek dotyczących CSS. Dodatkowo, na komputery osobiste w końcu zawitała obsługa kodeku AV1, który został specjalnie zoptymalizowany pod kątem wideokonferencji z integracją z WebRTC. Dzięki temu możliwe będzie mniejsze wykorzystanie przepustowości łącza, a i sama jakość wideo ulegnie poprawie.

Dobrym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i prywatności użytkowników jest domyślne stosowanie szyfrowanych połączeń HTTPS. Dzięki temu użytkownicy będą mieli pewność, że podczas wpisywania swoich danych osobowych czy innych prywatnych informacji mogą czuć się bezpiecznie.

Czym Google Chrome zaskoczy nas w przyszłości?

Na dobrą sprawę, to wszystkie najważniejsze nowości, jakie zawitały do przeglądarki Google Chrome. Więcej ma pojawić się dopiero w przyszłych wydaniach aplikacji, na przykład w dopiero co nadchodzącej, oznaczonej numerem 92. Programistom zostaną wtedy oddane do dyspozycji nowe funkcje, mające ułatwić edytowanie pewnych elementów w czasie trwania filmu, takich jak napisów (w tym transkrypcji), rozmycie i usuwanie tła oraz innych efektów audio bądź wideo.