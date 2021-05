Użytkownicy Windowsa skarżą się na awarie Google Chrome. Problem można jednak naprawić

Google Chrome jest najpopularniejszą przeglądarką internetową i zostawia konkurencję wyraźnie w tyle. Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z produktem idealnych. Co więcej, ostatnio użytkownicy doświadczają poważnym problemów.

Przeglądarka Google może ulec awarii

Dopiero co informowaliśmy o błędzie w Microsoft Edge, a więc dotyczącym przeglądarki, która podobnie jak Google Chrome, korzysta z Chromium. Na szczęście usterkę udało się już naprawić. Natomiast teraz na problemy skarżą się użytkownicy Chrome’a.

Ostatnia większa aktualizacja przeglądarki została wydana w połowie kwietnia. Mimo tego, zgłoszeń awarii zaczęło przybywać dopiero w ciągu ostatnich dni. Niewykluczone jednak, że część użytkowników doświadczyła problemu już wcześniej.

Okazuje się, że w wybranych scenariuszach Google Chrome może ulec awarii. Błąd nie powoduje zamknięcia przeglądarki, aczkolwiek poszczególne karty przestają odpowiadać na polecenia użytkownika. Ponadto mogą wystąpić problemy z poprawnym działaniem niektórych rozszerzeń. W najmniej optymistycznej opcji Chrome może w ogóle się nie uruchomić.

(fot. Windows Latest)

Niestety, na łatkę wydaną przez Google musimy jeszcze poczekać. Nie wiadomo, kiedy firma zdecyduje się na naprawienie błędu, ale niewykluczone, że zrobi to dość sprawnie. Tym bardziej, że problem występuje na jednej z najważniejszych platform, czyli systemie operacyjnym Windows.

Można samemu spróbować naprawić Google Chrome

Pierwsza metoda to przejście na Chrome w wersji beta. Owszem to oprogramowanie testowe, ale warto zaznaczyć że oferujące wysoką stabilność pracy i zazwyczaj działające bez zarzutów. Po wyeliminowanie błędu przez Google będziemy mogli powrócić do stabilnego wydania przeglądarki.

Drugi sposób sprowadza się do uruchomienia instalatora Google Chrome w celu naprawy już zainstalowanej przeglądarki. Nie gwarantuje to jednak pełnej skuteczności.

Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą skorzystać z poradnika przygotowanego przez serwis Windows Latest. Zawiera on szczegółową instrukcję, przedstawioną krok po kroku, która powinna wyeliminować problem. Należy mieć jednak na uwadze, że konieczne będzie „grzebanie” w plikach, co może doprowadzić do jeszcze bardziej poważnego uszkodzenia przeglądarki. W związku z tym, zalecane są dwie wcześniej przedstawione metody.