Aplikacja Google na iOS zawiera miłą niespodziankę. Można zagrać w pinballa

Aplikacja Google, jak sama nazwa wskazuje, zapewnia przede wszystkim dostęp do najpopularniejszej internetowej wyszukiwarki. Okazuje się, że w wersji na iOS dostępny jest easter egg – gra przypominająca pinballa.

Niespodzianka dla użytkowników aplikacji na iOS

Firma z Mountain View znana jest z różnych easter eggów w swoich produktach. Pojawiają się one w wyszukiwarce, przeglądarce Chrome i wielu innych miejscach. Nie powinno więc być dużym zaskoczeniem, że w aplikacji Google znalazła się gra.

Jak już wspomniałem, przygotowana gra przypomina kultowego pinballa, aczkolwiek nie jest jego zwykłą kopią. Za pomocą ruchomych łapek odbijamy kulkę, którą niszczymy figury pojawiające się na ekranie. Kojarzy się to z inną grą – Breakout, w której zadaniem gracza jest zniszczenie rzędów cegiełek.

W związku z tym, że to tylko niewielki easter egg umieszczony w aplikacji, to rozgrywka jest banalnie prosta i nie zawiera zbyt wielu mechanik. Interfejs również jest uproszczony do minimum, a grafika składa się z nieskomplikowanych obiektów. Całość należy traktować jako dodatek, a nie pełnoprawną produkcję. Mimo wspomnianej prostoty, gra się przyjemnie, a możliwość bicia rekordów zachęca do kolejnych prób. Sterowanie odbywa się za pomocą wyświetlacza iPhone’a. Musimy tylko tapnąć w okolice konkretnej łapki, aby ją poruszyć. Każdy poziom dodaje więcej kształtów, które musimy zniszczyć. Pojawiają się nawet specjalne ulepszenia – np. serce dodające życie czy żółta gwiazda sprawiająca, że kulka jest większa.

Jak rozpocząć grę?

Podobnie jak w przypadku wielu innych ukrytych easter eggów, musimy wykonać wcześniej ustalony zestaw czynności. Bez obaw, Google nie wymaga rozwiązywania jakichś skomplikowanych zagadek.

Pinball w aplikacji Google na iOS 😎👌 pic.twitter.com/1JU0GhkW6q — Mateusz Budzeń (@mateuszbudzen) July 1, 2021

W celu uruchomienia gry w aplikacji Google wystarczy tylko przejść do zakładki o nazwie „Karty”. Następnie należy poczekać kilka sekund, aż na dole pojawią się kolorowe figury. Teraz musimy wykonać gest pociągnięcia do góry, aby rozpocząć rozgrywkę. Należy pamiętać, że wszystkie karty powinny być zamknięte. Warto dodać, że gra działa również w trybie offline. Powinna być dostępna u wszystkich użytkowników, którzy posiadają najnowszą wersję aplikacji Google na iOS.