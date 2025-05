Konsole MSI to od teraz Intel i AMD

Wbrew trendowi zapoczątkowanemu przez Steam Decka, MSI w swojej pierwszej przenośnej konsoli zdecydowało się na procesor Intela. Producent zaprezentował właśnie nowe handheldy z serii Claw A8 – zapewne domyślacie się, jakie układy mobilne kryją się w środku.

Specyfikacja MSI Claw A8

Chodzi oczywiście o najnowsze rozwiązanie AMD w postaci zaprezentowanego na początku 2025 roku APU Ryzen Z2 Extreme. Oparto je na 8-rdzeniowym CPU, opracowanym w technologii Zen 5 oraz układzie graficznym Radeon 880M. Tym, co odróżnia ten chipset od laptopowych rozwiązań z serii Strix Point pokroju Ryzen AI 7 Pro 360, jest brak NPU do obliczeń związanych z AI. Mamy zatem do czynienia z APU, które powinno jeszcze lepiej poradzić sobie z nowymi, wymagającymi graficznie tytułami.

Zważywszy na fakt, że siłą konsoli przenośnej jest nie tylko procesor i układ graficzny, MSI Claw A8 otrzymało kości RAM LPDDR5 o pojemności 24 GB i prędkości 8000 MT/s, a wyświetlaniem obrazu zajmuje się 8-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości 1920×1200 i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz, z obsługą VRR i jasnością sięgającą 500 nitów.

MSI Claw A8 (źródło: Tom’s Hardware)

Jeżeli specjalnością właściciela jest trzymanie na dysku wielu gier o sporej pojemności, sprzęt poratuje go dyskiem 1 TB M.2 PCIe Gen 4 x4 w formacie 2280 z możliwością wymiany. Oprócz tego ilość miejsca na dane można rozszerzyć za pomocą karty microSD.

Pozostając w temacie wyjść i wejść warto wspomnieć, że w obudowie znajdują się dwa porty USB 4 typu C, oferujące prędkość transferu rzędu 40 Gb/s i przesyłanie obrazu oraz mini jack 3,5 mm. Nad długością czasu pracy czuwa natomiast akumulator o pojemności 80 Wh.

MSI Claw A8 (źródło: Tom’s Hardware)

AMD i Intel pod jednym dachem

Z zewnątrz sprzęt tylko z pozoru przypomina Claw 8 AI+ – nowe konsole MSI oparte na procesorach Intela. Choć układ przycisków pozostaje taki sam, z każdej strony widać mocniej ścięte brzegi obudowy oraz przesunięcie wyżej maskownic głośników. Na koniec dodam, że zarówno gałki analogowe, jak i spusty, wykorzystują do działania efekt Halla, więc w bardziej odległej przyszłości gracze nie powinni obawiać się problemów z dryfowaniem kontrolerów. Handeld będzie dostępny w dwóch kolorach: biało-czarnym i limonkowo-czarnym.

Trzeba przyznać, że oferowanie dwóch konkurencyjnych układów mobilnych w swoich przenośnych konsolach to ciekawy ruch ze strony MSI. Czy taka gra na dwa fronty będzie wieloletnią strategią firmy – nie wiadomo, podobnie jak z datą premiery AMD Claw A8 i ceną za tego handhelda.