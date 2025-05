Następca taniego tabletu Xiaomi nadchodzi. Mam jednak pewne obawy

Pierwszy Xiaomi Redmi Pad był przyjemnym i prostym tabletem za rozsądne pieniądze. Wszystko wskazuje na to, że jego następca również może mieć w sobie te cechy. Ci, którzy spodziewali się jednak ogromnego skoku wprzód w specyfikacji, mogą być nieco zawiedzeni.

Co wiemy o Xiaomi Redmi Pad 2 przed premierą?

Zakulisowymi informacjami o nowym tablecie submarki Xiaomi podzielił się ze światem serwis YTechB. Dzięki niemu poznaliśmy zarówno wygląd urządzenia, jak i specyfikację oraz spodziewane ceny za konkretne konfiguracje.

Wiadomo, że tablety od strony wizualnej bardzo rzadko zaskakują swoim wyglądem i nie inaczej będzie z Redmi Pad 2. Rzut na ramkę urządzenia zdradza, że przycisk zasilania pojawi się na górze urządzenia po prawej stronie, natomiast sterowanie głośnością znajdzie się niedaleko niego, na krótszym boku. Nie zabraknie także gniazda USB-C oraz portu mini jack 3,5 mm. Z tyłu wyspa apartów zyska pigułkowaty kształt, natomiast z przodu tabletu ramki sprawiają wrażenie cieńszych niż u poprzednika.

Xiaomi Redmi Pad 2 (źródło: YTechB)

A skoro już znajdujemy się w okolicach ekranu – nadchodzący tablet zostanie wyposażony w 11-calowy panel o rozdzielczości 1600 x 2500 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz. Dopełnieniem wrażeń audio-wizualnych będzie natomiast czterogłośnikowy system obsługujący technologię Dolby Atmos. Zestaw aparatów opierać ma się na przedniej kamerce 5 Mpix oraz głównym obiektywie z matrycą 8 Mpix.

A co z mocą urządzenia? Xiaomi nie rezygnuje ze współpracy z MediaTekiem i na pokładzie ponownie zawita chipset z budżetowej serii producenta – konkretnie model Helio G100 Ultra. Dodatkowo tablet będzie dostępny z 4 lub 8 GB RAM-u i 128 albo 256 GB pamięci wbudowanej. Całość ma pracować pod kontrolą HyperOS 2.1 i być podtrzymywana przy życiu za pomocą akumulatora 9000 mAh z maksymalną mocą ładowania 18 W.

Xiaomi Redmi Pad 2 (źródło: YTechB)

Czy tyle zmian wystarczy?

Według YTechB Xiaomi Redmi Pad 2 ma być dostępny w dwóch wariantach – opcja 4 GB / 128 GB ma kosztować 229 euro (~970 złotych), natomiast 8 GB / 256 GB – 279 euro (1185 złotych). To, co mnie martwi w tym przypadku, to mała liczba zmian względem Redmi Pad. W porównaniu z poprzednikiem z 2022 roku tablet będzie dostępny w wariancie z większą ilością pamięci, mocniejszym procesorem i większym akumulatorem. Nie wiadomo czy matryca LCD IPS zostanie podmieniona na OLED, czy pojawi się NFC albo opcja włożenia karty microSD. Szkoda też, że firma może nie pokusić się o podbicie mocy ładowania chociażby do 25 W.

Kto wie, może Xiaomi będzie w stanie zaskoczyć czymś pozytywnym w dniu prezentacji urządzenia. Póki co, właściciele pierwszej generacji raczej nie będą czuli potrzeby wymiany sprzętu na nowszy.