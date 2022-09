Zostań potężnym czarodziejem z GOG. Za darmo!

Z okazji urodzin GOG postanowił zaoferować jedną z gier z katalogu za darmo. Czy jesteście gotowi na trochę czarowania, dowodzenia smokami i rządzenia twardą ręką?

GOG-u, dziękujemy za 14 wspaniałych lat

Choć na wspominki ludzie najczęściej zabierają się przy okrągłych liczbach, to celebracja GOG-u powinna odbywać się co roku. Serwis znany na początku jako Good Old Games jako pierwszy zauważył pewne potrzeby graczy i głównie na nich opierał swój marketing.

Pierwszą ważną rzeczą było nie traktowanie graczy jako potencjalnych oszustów i oferowanie w serwisie gier pozbawionych cyfrowych zabezpieczeń (z kilkoma wyjątkami). Druga sprawa to świetne rozpoznanie chęci graczy do zapoznawania się ze starszymi tytułami. Gdyby nie GOG, nie wiemy, ile musielibyśmy czekać, aż trafiłby się serwis na którym legalnie kupowalibyśmy gry z lat 80. i 90.

Teraz, oddając hołd zachowaniu pamięci o starszych grach, możecie odebrać za darmo tytuł, który trafił na rynek 28 lat temu.

Master of Magic za darmo na GOG-u

Master of Magic to klasyczna gra strategiczna. Jako potężny czarodziej prowadzicie swoje wojska przeciwko innym dowódcom posługującym się magią, aby uzyskać przewagę na mapie. Tytuł wpisuje się ramy tzw. strategii 4X (eplore, expand, exploit, exterminate), choć w pewnych aspektach widać również inspirację RPG. Na tym jednak ciekawostki związane z Master of Magic się nie kończą.

Po pierwsze, ponad 25 lat po premierze gry „Mistrz Magii” doczekał się aktualizacji przygotowanej przez społeczność. Dzięki niej gracz otrzymuje dodatkowe zaklęcia do księgi oraz usprawnienia w zakresie sztucznej inteligencji. Mało? A co powiecie na płatne DLC do gry 26 lat po premierze gry? W 2020 roku na GOG-u pojawił się Master of Magic: Caster of Magic (cudowny tytuł!) – płatne rozszerzenie przygotowane przez Seravy, członka społeczności skupionej wokół gry. W dodatku tym usprawnił on dyplomację, dodał nowe nowe poziomy trudności oraz budynki i stworzenia do dyspozycji. Pojawiły się kolejne poprawki AI oraz nowe opcje w generatorze map. I to wszystko do gry z prawie 30-letnim stażem!

Macie czas, aby przypisać Master of Magic za darmo do Waszego konta do niedzieli 2 października do 16:30. A jeśli nie interesuje Was obcowanie z klasyką, zerknijcie na promocje dostępne na sklepie GOG lub rzućcie okiem na darmowe tytuły oferowane przez Epic Games Store.