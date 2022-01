God of War ze wsparciem dla kluczowych funkcji kart Nvidia RTX

Cieszmy się i radujmy, ponieważ God of War właśnie miał swoją premierę na komputerach PC. To oznacza, że ogromna grupa graczy ma nareszcie szansę poznać wędrówkę Kratosa i Atreusa. Z pewnością pomoże im w tym NVIDIA, która zadbała o konkretną aktualizację sterowników Game Ready.

God of War nareszcie na PC

Jest to moment w historii branży gier, którego z pewnością nie spodziewałbym się jeszcze rok temu. God of War – jedna z największych marek przynależnych do PlayStation – wreszcie zadebiutowała na PC. Nie jest to jednak jej oryginalna inkarnacja z 2005 roku, a reboot sprzed 4 lat. Choć wędrówka Kratosa i Atreusa wciąga bez znajomości poprzednich odsłon, lata przygód z kultowym bohaterem z pewnością zwiększają wartość opowieści Santa Monica Studios.

Zanim jednak rzucicie się w wir akcji, warto zaktualizować sterowniki do kart graficznych. Jeżeli posiadacie któryś z układów NVIDIA serii RTX, czeka na Was wspaniała gratka. Sterowniki Game Ready w wersji 511.23 to przede wszystkim wsparcie dla technologii DLSS oraz Reflex w God of War. Dzięki tym usprawnieniom, wydajność gry może zostać zwiększona nawet do 45% w przypadku rozdzielczości 4K.

Ciekawym dodatkiem wydaje się również NVIDIA Reflex. Ta funkcja nie wymaga już karty z obsługą RTX, a zadziała już na GeForce serii 900. Dzięki tym ustawieniom, Kratos może reagować nawet do 22% szybciej na nasze komendy. God of War to bardzo intensywna gra akcji, dlatego z pewnością każda milisekunda jest na wagę złota.

Porównanie wydajności God of War na PC z użyciem DLSS w przypadku rozdzielczości 4K (źródło: NVIDIA)

Chłopcze, tutaj!

Wbrew pozorom, God of War na komputerach nie jest prostym kopiuj-wklej z PlayStation 4. Gra doczekała się wsparcia dla rozdzielczości 4K oraz 60kl/s – tak jak na PlayStation 5. Oprócz tego, pojawiło się sporo zmian w jakości generowanych cieni – czasami na lepsze, czasami na gorsze. Największym wyzwaniem dla deweloperów, okazało się jednak wsparcie dla ekranów Ultrawide – głównie przez fakt, że rozgrywka nie zawiera żadnych cięć kamery.

Jeżeli nie graliście w God of War na konsolach PlayStation, zdecydowanie warto wyłożyć nawet 219 złotych. Jest to jakość, jaką rzadko gracze komputerowi mogą doświadczyć na swoich sprzętach. Wszystkich z wątpliwościami odsyłam do recenzji Adama – tam mój kolega wyjaśnia wszelkie detale dotyczące portu na PC.

Jedno jest pewne: jeżeli przygoda Kratosa zaliczy świetne wyniki sprzedaży, gracze zobaczą jeszcze więcej dzieł PlayStation Studios na komputerach.