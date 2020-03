Elektryczny Hummer – zaletą mają być nowe akumulatory Ultium

Przyszłość General Motors ma należeć do samochodów elektrycznych. W związku z tym, firma zaprezentowała nową modułową platformę, a także akumulatory Ultium.

GM, amerykański koncern motoryzacyjny, składający się m.in. z marek Cadillac, Chevrolet czy GMC, nie zamierza czekać na działania podejmowane przed konkurencję. Firma już teraz inwestuje miliardy dolarów w pojazdy autonomiczne i elektryczne, modernizuje fabryki, zapowiada rozszerzenie oferty o większą liczbę elektryków, a także prezentuje technologie, które niebawem zostaną wykorzystane w autach produkcyjnych.

Nowa platforma i akumulatory

General Motors pochwalił się efektami prac prowadzonych przez swoich inżynierów. Wśród nowości z pewnością warto wymienić akumulatory Ultium. Stosowane w nich wielkoformatowe ogniwa można układać pionowo lub poziomo. Dzięki temu, zestaw akumulatorów można lepiej dostosować do każdego pojazdu, a także optymalizować możliwości gromadzenia energii.

Firma podaje, że akumulatory, zależnie od typu pojazdu i jego wersji, oferować będą pojemność od 50 kWh do 200 kWh, co powinno przełożyć się na zasięg wynoszący nawet 400 mil (około 640 km) i więcej. Większość aut GM ma wspierać szybkie ładowanie 200 kW, z kolei w pojazdach ciężarowych wartość ta ma wzrosnąć do 350 kW.

Autorskie silniki mają zapewniać napęd na przednie koła, tylne koła lub wydajny napęd na wszystkie cztery koła. W topowych wersjach należy oczekiwać przyspieszenia na poziomie około 3 sekund do pierwszej setki.

Koncern przedstawił również nową platformę opracowaną specjalne dla pojazdów elektrycznych. Dzięki modułowej konstrukcji, ma ona znaleźć zastosowanie w crossoverach, większych SUV-ach, sedanach, autach dostawczych czy nawet w ciężarówkach. Akumulatory będą znajdować się nisko w podłodze, co umożliwi zapewnienie większej przestrzeni wewnątrz auta, a także powinno pozytywnie przełożyć się na właściwości jezdne.

Pierwsze samochody z nowymi akumulatorami już wkrótce

Akumulatory Ultium mogą trafić do luksusowego SUV-a Cadillac Lyriq, który ma zostać zaprezentowany już w kwietniu. Dodatkowo w planach jest nowa wersja Chevrolet Bolt EV (koniec 2020 roku) i crossover Bolt EUV (lato 2021 roku). Nowe akumulatory znajdują się również na pokładzie elektrycznego Hummera.

Oczywiście będzie to dopiero początek elektrycznej ofensywy General Motors. Oferta z czasem ma poszerzać się o kolejne pojazdy. Celem jest również obniżenie kosztów produkcji akumulatorów, co powinno przełożyć się na niższą końcową cenę samochodów.

