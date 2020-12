Cyberpunk 2077, RayTracing i DLSS. Test wydajności na NVIDIA RTX 3080

Premiera Cyberpunk 2077 to dobry moment na testy nowości NVIDII, a konkretnie karty RTX 3080. Mocno zaimplementowany RayTracing w grze powoduje, że gra z i bez włączonych opcji RT to wizualnie dwa różne tytuły. Dzisiaj sprawdzimy, jaka jest różnica w wydajności w tym tytule w rozdzielczości 2560×1440 na ustawieniach Ultra / Wysokie.

Platforma testowa

Zanim zaczniemy, kilka słów o mojej platformie testowej:

procesor: Intel Core i9-10850k (10 rdzeni, 20 wątków), podkręcony na wszystkich rdzeniach na sztywne 5 GHz,

chłodzenie procesora: be quiet! Pure Loop 280 mm – jego recenzję możecie przeczytać w tym miejscu,

płyta główna: ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME,

zasilacz: be quiet! Dark Power PRO 12 1500W 80 Plus Titanium,

pamięć RAM: G.SKILL Trident Z Royal 16 GB (2 x 8 GB) 4000MHz,

dysk SSD: TEAM GROUP T-Force Delta Max 500 GB SSD,

i nasza gwiazda wieczoru – karta graficzna: GeForce RTX 3080 GameRock OC 10 GB.

Całość wyświetlana jest na monitorze Gigabyte G27QC (2K, odświeżanie 165 Hz).

Wymagania gry

Jakim sprzętem powinien dysponować gracz, by uruchomić ten tytuł? Oficjalne wymagania sprzętowe dla Cyberpunka na PC wyglądają następująco:

Mój zestaw testowy jest troszkę wydajniejszy niż zalecane wymagania. W dzisiejszym teście nowości NVIDII skupimy się na wydajności RT w grze oraz DLSS 2.0, bo karty graficzne GeForce RTX – poza jednostkami RT odpowiedzialnymi za śledzenie promieni światła – dysponują także rdzeniami Tensor, które odpowiedzialne są za obliczenia związane ze sztuczną inteligencją i głębokim uczeniem. W skrócie ma to nam zagwarantować dużo większą płynność animacji, zapewniając jednocześnie wyraźny i ostry obraz. Zwiększając zapas wydajności pozwala podnieść detale lub rozdzielczość gry, a to wszystko jest możliwe dzięki renderowaniu klatek animacji w grze w rozdzielczości niższej niż natywna rozdzielczość ich wyświetlania.

Oczywiście generowanie obrazu w niższej rozdzielczości do tej pory oznaczało znaczne pogorszenie jakości. Zupełnie inaczej jest jednak w przypadku DLSS 2.0. Rozwiązanie to, renderując nawet zaledwie 1/4 liczby pikseli (np. 1920 na 1080), pozwala otrzymać obraz w wysokiej rozdzielczości (4K) bez zauważalnego obniżenia jakości. Sprawdźmy, jak to działa i jakie uzyskamy wyniki (oraz jak to wizualnie wpłynie na Cyberpunka 2077).

Testy w Cyberpunk 2077 podzieliłem na trzy konfiguracje ustawień:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra.

Przypominam – wszystkie ustawienia były testowane w rozdzielczości 2560×1440.

BAR:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 86 FPS,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 43 FPS,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 71 FPS.

Schody na górę:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 104 FPS,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 47 FPS,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 79 FPS.

Ślepa uliczka:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 93 FPS,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 46 FPS,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 76 FPS.

Automat z napojami:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 105 FPS,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 50 FPS,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 83 FPS.

Garaż podziemny:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 87 FPS,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 48 FPS,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 76 FPS.

VIP Sektor:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 91 FPS,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 47 FPS,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 75 FPS.

Jackie:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 81 FPS,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 42 FPS,

włączony RT Ultra + DLSS Jakość Obrazu – reszta ustawienia Wysokie / Ultra – 69 FPS.

Wnioski

Mogę powiedzieć jedno -Cyberpunk 2077 to wymagający tytuł, który wyssie moc naszych podzespołów do końca, ale jeżeli dostarczymy odpowiednio wysoką moc obliczeniową, odwdzięczy nam się dobrą… nie, genialną (!), wręcz idealną graficznie grą, która swoimi możliwościami wręcz przytłacza.

Mój zestaw testowy jest w stanie wygenerować bez RT/DLSS FPS na poziomie 80/110 klatek obrazowych, z włączonym RT na Ultra wydajność spada drastycznie do poziomu 43/50 FPS. Dzięki DLSS 2.0 możemy cieszyć się wydajną i płynną rozgrywką w okolicach 80 FPS – i tak właśnie ja gram w ten tytuł, bo dzięki zastosowaniu RayTracingu i wykorzystaniu RTX 3080, Cyberpunk 2077 jest istną ucztą dla oczu.

Na sam koniec dodaję kilka screenów z gry dla podwojenia efektu. Cyberpunk 2077 to po prostu graficzny majstersztyk (oczywiście grając na odpowiednim sprzęcie).