GeForce NOW za darmo do czerwca. Usługa zyskała i straciła też sporo świetnych produkcji

Gdybyśmy mieli wytypować teraz lidera w dziedzinie grania w chmurze, to zdecydowanie byłaby to NVIDIA ze swoim fenomenalnym GeForce NOW. Firma aktywnie wspiera swoją usługę i wciąż przyłącza do niej kolejnych wydawców. Tym razem poza nowymi grami, na graczy czeka interesująca niespodzianka, która może ucieszyć ich portfele.

GeForce NOW dostępne bez opłat do czerwca

W czasie pandemii korownawirusa SARS-CoV-2 wiele usług z branży gamingowej przeżywa istne oblężenie użytkowników, co nie zawsze oznacza same profity, choć znaczna większość gigantów zyskała bardzo dużo na obecnej sytuacji.

Ci, którym siedzenie klientów w domach jest na rękę, chętnie oferują różne promocje i organizują rozmaite wydarzenia online dla swoich oddanych fanów. Wśród tych hojnych przedsiębiorstw znalazła się firma NVIDIA, która właśnie poinformowała graczy o ciekawej promocji.

Użytkownicy GeForce NOW, którzy zdecydowali się na wcześniejsze wykupienie subskrypcji Founders, otrzymają dostęp do usługi bez żadnych opłat aż do czerwca. O tym, czy zakwalifikowaliście się do promocji, zostaniecie poinformowani mailowo.

Miesiąc darmowego grania w chmurze? Brzmi jak świetna okazja na spędzenie kwarantanny!

Ubisoft dodaje nowe gry, a Microsoft wycofuje się z usługi NVIDII

Niestety, GeForce NOW straci w tym miesiącu sporo dobrych produkcji. Ze współpracy z Zielonymi postanowiła zrezygnować firma Microsoft, a także Klei Entertainment, Codemasters i Warner Bros. Oznacza to, że już od 24 kwietnia 2020 roku nie zagramy m.in. w gry z serii Halo, Gears of War, Forza, Mortal Kombat czy Dirt. To ogromna strata, która zapewne skutecznie odciągnie spore grono graczy od tej platformy. Na szczęście przygotowano też coś na otarcie łez.

Jakiś czas temu firma Ubisoft ogłosiła, że zamierza stale wspierać GeForce NOW i w usłudze będą cyklicznie pojawiać się nowe gry tego wydawcy. Teraz, do grona wspieranych przez chmurę NVIDII gier dołączają całe serie Assassin’s Creed i Far Cry.

GeForce NOW rośnie w siłę, choć wielu użytkowników zapewne zrezygnuje z subskrypcji usługi po usunięciu niektórych produkcji. To naturalny proces i warto pamiętać, że na miejsce skasowanych pozycji często wchodzą nowe.

Źródło: Twitter, The Verge

