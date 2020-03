Ubisoft zamierza wspierać i udostępniać swoje gry w GeForce NOW

Granie w chmurze przechodzi aktualnie prawdziwy renesans. Głównym sprawcą takiego stanu rzeczy jest oczywiście usługa Nvidia GeForce NOW, która na ten moment umożliwia płynną rozgrywkę nawet na smartfonach. Co ciekawe, gier na notującą coraz większe przychody platformę nie przybywa aż tak dużo, jak można by się spodziewać.

Ubisoft staje murem za graniem w chmurze

Choć usługa do gry w chmurze od Nvidii straciła ostatnio kilku sporych dostawców gier, to pojawili się też nowi sympatycy ciekawego rozwiązania dla graczy pozbawionych silnych komputerów.

Przedstawiciele Ubisoftu ogłosili, że firma zamierza wspierać GeForce NOW i udostępniać swoje gry w ramach usługi. W asortymencie mają pojawić się wszystkie gry wydawcy dostępne na Ubisoft Store, a także innych platformach dystrybuujących gry od Ubi na komputerach osobistych.

Oznacza to, że Ubisoft jest aktualnie ostatnim naprawdę dużym deweloperem gier w pełni angażującym się w granie w chmurze. Być może jest to dobry moment dla Nvidii, aby zabrać się za inwestycję w promocję usługi.

Co dalej z GeForce NOW?

Choć zapowiedź obecności takich gier, jak Cyberpunk 2077 w Geforce NOW może być wystarczającą zachętą dla niektórych graczy, aby sięgnąć po innowacyjne rozwiązanie najpopularniejszego producenta kart graficznych na świecie, to przyszłość usługi wciąż pozostaje niepewna.

Google Stadia okazała się być totalnym fiaskiem zarówno pod względem technologicznym, jak i finansowym, a swoista moda na granie w chmurze wydaje się być jedynie przelotna. Choć świeżo udostępniona chmura od zielonych wydaje się fenomenalnym projektem, to mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jest ona faktycznie opłacalna i naprawdę dobrze działa. Branża gier niejednokrotnie udowodniła, że nawet najbardziej ambitne i sprawnie działające projekty potrafią upaść przygniecione niskim stopniem zainteresowania po dłuższym czasie od premiery.

Pomimo licznych obaw mam nadzieję, że Geforce NOW będzie rosło w siłę, bowiem ilość możliwości, jaką oferuje, jest naprawdę zdumiewająca.

Źródło: TechRadar