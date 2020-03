PlayStation zmniejsza prędkość pobierania gier w Europie

Już niemal codziennie informujemy Was o tym, że kolejna popularna platforma obniża jakość wideo w swojej aplikacji. Wszystko zaczęło się od Netfliksa i YouTube, gdzie zmniejszono bitrate udostępnianych tam filmów. Teraz czas na ograniczenia w innych zakątkach internetu.

PlayStation za pośrednictwem swojego bloga poinformowało, że w związku z widmem europejskiego przeciążenia sieci wskutek ogólnoświatowej epidemii koronawirusa, postanowiono nałożyć ograniczenie prędkości podczas pobierania gier i aktualizacji na konsolach PlayStation. Nie sprecyzowano, jak duże będzie to ograniczenie, jednak musimy się liczyć, że pobieranie plików ze sklepu PlayStation Store może być wydłużone.

Na razie nie poinformowano również, jak długo będzie działać „lejek” podczas pobierania gier na nasze konsole, ale podejrzewam, że PlayStation pójdzie w ślad za Google i Netfliksem i obostrzenia będą trwać przynajmniej przez najbliższy miesiąc.

Co bardzo ważne, ograniczenia mają dotyczyć tylko i wyłącznie pobierania gier i aplikacji ze sklepu PlayStation Store. Tak więc o komfortowe granie w sieci możemy spać spokojnie. PlayStation podkreśliło, że stabilność łącza podczas rozgrywek online jest dla nich priorytetowe i firma zrobi wszystko, by ich gracze nie odczuli skutków obciążenia sieci, które ma miejsce obecnie w Europie.

Przy okazji rodzi się w mojej głowie pytanie, czy koronawirus również dołoży kolejny „gwóźdź do trumny” GeForce Now? W przypadku ograniczenia prędkości pobierania gier na konsolach PlayStation możemy mówić o drobnej niedogodności dla co niektórych graczy. Jeśli zaś podobne obostrzenia zostaną zastosowane również w przypadku usług do grania w chmurze, takich jak chociażby GeForce Now od NVIDII, to mówić będziemy mogli o małej katastrofie dla tego segmentu rynku.

A czy wy zauważyliście spadek jakości wideo na Netflix i innych usługach strumieniowania wideo?

