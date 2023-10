Zmienia się cena subskrypcji GeForce Now – także w Polsce. Jest drożej!

Jeśli korzystacie z GeForce Now w Polsce, to wiecie, że jest to świetna usługa grania w chmurze, choć trzeba za nią nieco zapłacić. Niestety, nie mamy dobrych wieści dla tych, którzy regularnie z niej korzystają.

Nowe ceny GeForce Now

Po tym, jak Stadia dokonała żywota, na arenie nie pozostało zbyt wiele usług, które umożliwiają granie w chmurze. Na szczęście GeForce Now wciąż jest silna i w dalszym ciągu się rozwija. Sęk w tym, że taki rozwój kosztuje, dlatego Nvidia poinformowała o podwyżce cen we wszystkich dostępnych planach – zarówno tych miesięcznych, jak i półrocznych.

Nowy cennik nie jest specjalnie zabójczy: kwoty zobowiązań są wyższe o około 20-25% i dużo zależy od tego, z jaką opcją mamy do czynienia. Największych różnic możemy doszukiwać się w planach 6-miesięcznych. Zmiany dotyczą wielu rynków, w tym polskiego. Wiemy stąd, jak przedstawiać się będą ceny wyrażone w złotówkach.

Stare i nowe ceny Nvidia GeForce Now przedstawiają się następująco:

Priority na 1 miesiąc: 54 złote (stara cena: 49 złotych),

Priority na 6 miesięcy: 269 złotych (stara cena: 249 złotych),

Ultimate na 1 miesiąc: 109 złotych (stara cena: 99 złotych),

Ultimate na 6 miesięcy: 539 złotych (stara cena: 490 złotych),

Ultimate Founders na 1 miesiąc: 99 złotych,

Ultimate Founders na 6 miesięcy: 499 złotych.

Zmiany nie dotkną subskrybentów planu Founders na zawsze.

7.5 Ocena

Od kiedy obowiązuje nowy cennik?

Artykuł na stronie pomocy Nvidii precyzuje, że zmiany zaczną obowiązywać od 1 listopada 2023 roku. W łatwy sposób można odłożyć w czasie zastosowanie wyższych cen w przypadku naszej subskrypcji GeForce Now. Wystarczy, że wykupimy sześciomiesięczne członkostwo w dowolnym momencie do końca października. Wtedy zachowamy „stare” ceny, aż do następnego cyklu rozliczeniowego.

Star Trek: Infinite (źródło: Nvidia)

Przy okazji warto wspomnieć, że w tym tygodniu bibliotekę usługi GeForce NOW zasiliły aż 23 tytuły, w tym mocno wyczekiwana Forza Motorsport. Poza tym dodano takie produkcje jak From Space, Star Trek: Infinite czy Lords of the Fallen.