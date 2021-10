GC Mamba – innowacyjna ładowarka do samochodów elektrycznych

Naprawdę lubię czytać o rozwiązaniach stworzonych przez polskie firmy, które niebawem mogą stać się standardem w branży. Dobrym przykładem takiego produktu jest mobilna ładowarka GC Mamba, zaprezentowana przez Green Cell.

Podobno ładowanie samochodu ma być przyjemne, wygodne i mobilne

Rynek motoryzacji zmienia się na naszych oczach. Elektryczna rewolucja już się rozpoczęła i widać jej efekty – coraz więcej sprzedawanych jest samochodów hybrydowych i w pełni elektrycznych. Warto zaznaczyć, że to dopiero początek, a najwięksi gracze ogłosili już zamiar porzucenia silników spalinowych.

Patrząc na wspomniane przed chwilą zmiany, jasne staje się, że ładowarki będą odgrywać coraz większą rolę, dotyczy to zarówno tych publicznych, jak i domowych. Cieszy więc fakt, że na tym polu dzieje się ostatnio całkiem sporo. W tych wszystkich zmianach chce uczestniczyć polska firma Green Cell i trzeba przyznać, że ma mocne argumenty, aby mieć odczuwalny wpływ na elektromobilność.

Najnowsza ładowarka GC Mamba, jak podkreśla sam producent, ma uczynić ładowanie samochodu elektrycznego bardziej przyjemnym, wygodnym i mobilnym. Mamy do czynienia z innowacyjnym produktem, który na tle konkurencji wyróżnia się chociażby brakiem modułu In-Cable Control Box (ICCB), czyli dużej skrzynki, odpowiadającej za sterowanie procesem ładowania.

Niezbędna elektronika została zminiaturyzowana i umieszczona w samych wtyczkach, co pozytywnie wpływa m.in. na wagę całej ładowarki. Firma podkreśla, że usunięcie skrzynki nie zmniejszyło poziomu bezpieczeństwa. Ponadto, same wtyczki charakteryzują się odpornością na pył i wodę, a także mają być bardzo wytrzymałe mechanicznie – podczas testów wytrzymały wielokrotne rozjeżdżanie ponad 2-tonowym samochodem.

Ładowanie odbywa się za pomocą gniazda siłowego, co sprawia, że ładowarka może być wykorzystywana zarówno w przydomowym garażu, jak i w podróży. Maksymalna moc, którą potrafi dostarczyć GC Mamba, wynosi 11 kW.

GC Mamba to także ekran LCD i łączność z mobilną aplikacją

Green Cell w komunikacie prasowym wspomina, że ładowarka GC Mamba wyposażona jest w ekran LCD. Umieszczono go we wtyczce Type 2 i służy on do wyświetlania najważniejszych parametrów ładowania.

Kolejną funkcją, która powinna zwiększyć komfort ładowania samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in, jest mobilna aplikacja. Z jej poziomu użytkownik zyskuje bieżący podgląd parametrów ładowania, zużycia energii, dostęp do statystyk oraz możliwość zdalnej zmiany mocy, a nawet rozpoczęcia i zakończenia sesji ładowania. Łączność odbywa się z wykorzystaniem Bluetooth oraz sieci GSM.

Mobilna ładowarka GC Mamba trafi do sprzedaży w 2022 roku. W ciągu najbliższych miesięcy powinniśmy poznać kolejne funkcje, a także oficjalną cenę.