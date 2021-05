Nadchodzi Garmin Descent MK2s – tańszy smartwatch dla miłośników nurkowania

Garmin to producent znany przede wszystkim ze swoich map oraz urządzeń wearable. Firma ma w swojej ofercie smartwatche dla miłośników wielu dyscyplin sportowych, w tym urządzenia przeznaczone do pływania i nurkowania. Wkrótce na rynku ma pojawić się nowy smart-zegarek Garmin Descent MK2s, który będzie nieco mniejszą i tańszą wersją dostępnego już Descent MK2.

Garmin Descent MK2s – nowy smartwatch dla nurków

Już niebawem Garmin ma zaprezentować nowe urządzenie z serii Descent MK. Producent określa tę rodzinę produktów „jako komputery nurkowe w formie zegarków”, i to nie bez powodu. Z modelem Garmin Descent MK2 można bez problemu nurkować do głębokości nawet do 100 metrów. Mogą one jednak odstraszać sporymi wymiarami oraz wysoką ceną.

źródło: Garmin

Garmin Descent MK2s zostanie wyposażony mniejszy, 1,2-calowy wyświetlacz, dzięki czemu z pewnością przypadnie do gustu nurkom z nieco mniejszymi nadgarstkami. Model ten zaoferuje sześć różnych trybów, takich jak nurkowanie z jedną lub wieloma butlami oraz pływanie na bezdechu.

W środku znajdzie się wiele różnych czujników przydatnych podczas uprawiania tego sportu, w tym czujniki ABC (wysokościomierz, barometr i kompas), nadajnik GPS działający na powierzchni oraz pulsoksymetr. Oprócz tego, smartwatch ma być wyposażony w inne funkcje sportowe, odtwarzacz muzyki czy też Garmin Pay, umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych.

Całość zasili bateria pozwalająca korzystać z urządzenia nawet do 30 godzin w trybie nurkowania lub do 7 dni w trybie smartwatcha. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się korzystać z GPS-u oraz słuchać muzyki, akumulator w Garmin Descent MK2s wystarczy na zaledwie 6 godzin. Jest to nawet o połowę krócej niż w podstawowym modelu, lecz wraz ze zmniejszeniem wymiarów producent musiał również umieścić o wiele mniejsze ogniwo.

Sprzęt ten z pewnością znajdzie swoje grono odbiorców wśród fanów nurkowania dzięki bardziej kompaktowym wymiarom oraz niższej cenie. Garmin Descent MK2s ma kosztować około 300 dolarów mniej niż model Descent MK2, a więc ~1000 dolarów. Na ten moment nie wiemy, czy smartwatch ten trafi do polskiej dystrybucji.