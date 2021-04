Opaski (w tym Mi Band 6), smartwatche i smartfony w fajnych cenach – każdy znajdzie coś dla siebie

Jeśli przed weekendem majowym chcielibyście kupić nowy smartfon czy sprzęt do monitorowania aktywności, mam dla Was zbiór fajnych promocji, z których możecie skorzystać do końca miesiąca. Wśród przecenionych urządzeń znalazły się iPhone’y z serii 11 i 12, zeszłoroczne (ale wciąż świetne!) flagowce Samsunga, Mi Bandy, zegarki Samsunga i nie tylko – sprawdźcie!

Na pierwszy ogień smartfony Apple

Jeszcze jakiś czas temu nie do pomyślenia było, że smartfony Apple będą szybko po premierze trafiać na promocje. Tymczasem przykładem takiego modelu jest iPhone 12 mini, którego z miesiąca na miesiąc można kupić o sporo taniej, niż wynosiła jego premierowa cena (3599 złotych). Aktualnie możecie go nabyć za 2999 złotych w wersji z 64 GB pamięci wewnętrznej (zamiast 3299 złotych) – trudno nie odnieść wrażenia, że powoli staje się to jego standardową ceną.

Oprócz miniaka, na promocji znajdziecie inne smartfony Apple. Na przykład:

iPhone 11 Pro Max

Ale na Apple świat się nie kończy (choć znam osoby, które uważają inaczej ;)) – to nie wszystkie promocje, którymi warto się zainteresować.

Osoby zainteresowane zeszłorocznymi flagowcami Samsunga, powinny spojrzeć w kierunku przecen na następujące modele:

A coś tańszego? Też się coś fajnego znajdzie!

Wiadomym jest, że nie każdy potrzebuje flagowego smartfona. Normalnym jest też, że nie każdego na taki sprzęt stać. Osoby te mogą zainteresować się tańszymi propozycjami, które – w rękach mniej wymagających użytkowników, sprawdzą się bardzo dobrze. Na przykład:

Aby skorzystać z powyższych ofert, należy przy składaniu zamówienia użyć kodu rabatowego RTO28043004C. Promocja obowiązuje do 30.04.2021.

Pamiętajcie też, że w tym samym czasie trwa promocja 100 za 1000, w ramach której możecie zaoszczędzić sto złotych za każdy wydany tysiąc. Niektóre wymienione przeze mnie wyżej urządzenia łapią się pod nią, ale musicie wiedzieć, że rabat nalicza się wtedy od ceny pierwotnej, a nie promocyjnej. I tak, np. iPhone 11 Pro wyjdzie Was 5099 złotych a Samsung Galaxy S20 Ultra – 4989 złotych.

Xiaomi Mi Band 6 / fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

A może opaska inteligentna lub smartwatch?

Dla osób, które tuż przed majówką, postawiły sobie za punkt honoru powrót do formy, w czym może pomóc opaska lub zegarek inteligentny, też znalazłam fajną ofertę. Do 9 maja można kupić Huawei Watch GT 2 Pro za 1099 złotych (czyli stówkę taniej), a o dzień dłużej trwa promocja na Huawei Band 4 Pro za 199 złotych (oszczędzicie pięć dyszek).

Fajne oferty są też na zegarki Samsunga (ważne do 9 maja):

I oczywiście Xiaomi Mi Band 6, czyli najnowsza opaska Xiaomi, dostępna jest w promocyjnej cenie, wynoszącej 179 złotych (zamiast standardowych 219 złotych). Z kolei poprzednik, tj. Mi Band 5, do 9 maja kosztuje 119 złotych (zamiast 179 złotych). A jeśli ktoś chciałby Xiaomi Mi Watch Lite, aktualnie jest on dostępny o pięć dyszek taniej – za 199 złotych.

Wpis powstał przy współpracy z RTV Euro AGD