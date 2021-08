Sprzedaż Galaxy S21 rozczarowuje. Tak źle jeszcze nigdy nie było

Samsung wprowadził na rynek serię Galaxy S21 w połowie stycznia 2021 roku i prawdopodobnie liczył na to, że będzie ona biła rekordy popularności. Tymczasem, jak wynika z najnowszych informacji, sprzedaż Galaxy S21 jest rozczarowująca. Tak źle jeszcze nigdy nie było.

Sprzedaż Galaxy S21 rozczarowuje. Samsung ma powody do zmartwień

Południowokoreańskie media donoszą, że seria Galaxy S21 jest najgorzej sprzedającą się linią smartfonów w całej historii Samsunga. Według szacunków Counterpoint Research, w ciągu sześciu miesięcy od premiery, do końca lipca 2021 roku, na całym świecie sprzedano zaledwie ~13,5 mln sztuk high-endów z rodziny Galaxy S21. To wynik o – odpowiednio – 20% i aż 47% słabszy w porównaniu do liczby sprzedanych urządzeń z linii – odpowiednio – Galaxy S20 i Galaxy S10 (biorąc pod uwagę analogiczny okres ich dostępności na rynku).

W ciągu pierwszego miesiąca sprzedaż Galaxy S21 nieznacznie przekroczyła milion sztuk, a dopiero po pięciu miesiącach osiągnęła poziom 10 mln egzemplarzy. Jak widać na załączonym poniżej wykresie, była zatem znacznie niższa niż sprzedaż poprzednich generacji flagowców Samsunga.

Serwis Buiness Post podaje, że seria Galaxy S20 w ciągu roku rozeszła się w 28 mln egzemplarzy, co było najgorszym wynikiem w historii (nie licząc linii Galaxy S). Wydaje się prawdopodobne, że sprzedaż Galaxy S21 nie dobije nawet do takiego poziomu, mimo że najnowsza generacja flagowych smartfonów Samsunga została wprowadzona na rynek wcześniej niż poprzednia, a na dodatek kosztowała na start mniej.

Samsung robi, co może, aby sprzedaż Galaxy S21 była wyższa. Producent regularnie organizuje oferty promocyjne na swoje tegoroczne flagowce z serii Galaxy S – wciąż trwa promocja, dzięki której po zakupie smartfona z rodziny Galaxy S21 można odzyskać nawet 900 złotych.

Obserwatorzy rynku oczekują, że kolejna generacja linii Galaxy S może cieszyć się większą popularnością z uwagi na zastosowanie układu graficznego, opracowanego przy współpracy z AMD. Ma on zapewnić nadchodzącym flagowcom ultrawysoką wydajność, a to może skłonić do zakupu więcej klientów.

Tymczasem czekamy na oficjalną premierę nowych składanych smartfonów Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3, które mają być tańsze od swoich poprzedników (w drugim przypadku znacząco).