Marzy się nam smartfon Samsunga bez otworu w ekranie. Właśnie taki może być Galaxy Note 21

Kiedyś nienawidziliśmy notchy. Paskudne wycięcia w ekranie, często o sporych rozmiarach, potrafiły zepsuć design nawet najlepiej zaprojektowanego smartfona. Apple jest głuche na takie opinie, a Samsung poszedł w stronę otworów na przedni aparat. Wkrótce mogą zniknąć nawet one.

Technologia jest już gotowa

Samsung na pewno nie będzie pierwszym producentem, który zastosuje aparat przedni ukryty pod kamuflującą go warstwą wyświetlacza. W sprzedaży znajduje się już ZTE Axon 20 5G, który wyposażono w taką funkcję, a wkrótce zostanie zaprezentowany Xiaomi Mi 11 Pro z bardzo podobnym rozwiązaniem. Powoli więc żegnamy się z wycięciami i otworami w ekranach, które szpeciłyby front smartfonów. Pytanie, kiedy zrobi to Samsung?

Co ciekawe, Koreańczycy już dysponują odpowiednią technologią i zamierzają ją zastosować na mniejszą skalę. Na początek, Samsung przetestuje ją w innym sprzęcie skierowanym do ograniczonej bazy konsumenckiej – w laptopie. Samsung Blade Bezel będzie pierwszym urządzeniem, w którym kamera ukryta przed wzrokiem użytkownika, będzie mogła swobodnie działać. Skoro tak, to jak długo mamy czekać na zaimplementowanie podobnego rozwiązania w smartfonach marki? Być może wcale nie tak długo.

Ukryty aparat przedni już w Galaxy Note 21?

Zgodnie z informacjami z koreańskiego Urzędu ds. Własności intelektualnej, Samsung zarejestrował znak towarowy „UPC” jako nazwę systemu aparatu pod ekranem (Under Panel Camera). Takim samym skrótem firma posługuje się w powyższym filmie, przedstawiającym laptopa.

Co ciekawe, podczas prezentacji CES 2021, Samsung zaprezentował film ukazujący program recyklingu produktów firmy. Pojawił się tam na moment model telefonu, którego nazwy jeszcze nie znamy. Otwór w ekranie nie jest tam w żaden sposób widoczny, więc najwyraźniej chodzi o urządzenie z ekranem New Infinity Display. Niektórzy uważają, że jest to Galaxy Note 21.

(fot. LetsGoDigital)

Jeśli rzeczywiście okaże się prawdą, że Galaxy Note 21 zostanie pozbawiony widocznego otworu na aparat przedni, będziemy mieli do czynienia z całkiem urodziwym smartfonem – jednym z pierwszych, w których zastosowano podobne rozwiązanie. Przedstawiciel flagowej linii urządzeń Samsunga powinien zostać zaprezentowany w drugiej połowie 2021 roku. Warto czekać!