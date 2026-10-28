Nowy Instax kusi. Na wiele sposobów

Tradycyjne wzornictwo ożenione z nowoczesną funkcjonalnością. Tak można podsumować charakterystykę aparatu Instax Mini Evo 2 – nową odsłonę hybrydowego aparatu natychmiastowego firmy Fujifilm.

Fujifilm przedstawia hybrydowy aparat natychmiastowy Instax Mini Evo 2

Fujifilm Instax Mini Evo 2 to hybrydowy aparat natychmiastowy – nie tylko drukuje zdjęcia (wykonane nim albo też przesłane z telefonu), ale także zachowuje ich cyfrowe wersje na karcie pamięci microSD. Co więcej, ma duży, bo aż 4,5-calowy wyświetlacz LCD, pozwalający na wygodny podgląd kadru przed wciśnięciem spustu migawki, a także usprawniający nakładanie filtrów i efektów umożliwiających stylizację fotografii.

Użytkownik może też regulować ekspozycję, balans bieli i działanie lampy błyskowej. Poza dotykowym ekranem do zmiany ustawień służą jeszcze elementy sterujące zainspirowane aparatami analogowymi.

Niemniej duży ekran dotykowy to jedna z największych nowości w drugiej generacji Instaxa Mini Evo, ale nie jest jedyną. Producent zwraca również uwagę na dwie funkcje: Expanded View i Immersive Movie. Ta pierwsza umożliwia rozszerzenie pola widzenia poza kadr, druga zaś pozwala na rejestrowanie 4 sekund poprzedzających ujęcie – w sam raz dla osób, które zawsze wciskają spust migawki odrobinę za późno.

Fujifilm Instax Mini Evo 2 – źródło: Fujifilm

Jeśli chodzi o technikalia, firma Fujifilm postawiła na sensor CMOS w rozmiarze 1/2,77 cala o rozdzielczości 16 Mpix, obiektyw szerokokątny z przysłoną f/2.0 i akumulator wystarczający na wykonanie i wydrukowanie około 90 zdjęć na jednym ładowaniu (trwającym z kolei 2-3 godziny).

Specyfikację uzupełniają: tryb makro, samowyzwalacz (2 s lub 10 s), wbudowane lusterko do selfie i funkcja zdalnego wyzwalania migawki (z poziomu aplikacji na telefon). Dopełnieniem całości jest zaś odświeżone, tradycyjne wzornictwo. Wymiary aparatu to 87,5×125,3×43,7 mm, a waga wynosi około 330 g.

Na zakup tego aparatu zdecydują się jednak najpewniej przede wszystkim osoby zainteresowane fotografią natychmiastową. Nie można więc pominąć tego, że Instax Mini Evo 2 drukuje odbitki w formacie 2×3 cale w jednej z dwóch form: Natural Mode (zapewniającej klasyczną estetykę) lub Rich Mode (o żywszych kolorach). Rozdzielczość wynosi 600 dpi.

Ile kosztuje Instax Mini Evo 2?

Sprzedaż aparatu Fujifilm Instax Mini Evo 2 w Polsce wystartuje pod koniec listopada 2026 roku. Jego cena zostala ustalona na 1169 złotych. Dodam tylko, że karta microSD nie jest częścią zestawu, podobnie jak film (zestaw 20 arkuszy to koszt około 80 złotych).