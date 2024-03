Instax Mini 99 – ten aparat natychmiastowy daje większe pole do popisu

Aparaty natychmiastowe to stosunkowo proste urządzenia i w tym właśnie tkwi ich siła. Jeśli jednak brakuje Ci w nich funkcjonalności, a przynajmniej większych możliwości w kontekście zmiany ustawień, to nowy Fujifilm Instax Mini 99 może przypaść Ci do gustu.

Fujifilm Instax Mini 99 to aparat natychmiastowy, który zna parę trików

Zasada działania aparatu natychmiastowego jest prosta. Ustawiasz kadr, wciskasz spust migawki i po chwili masz wydrukowaną odbitkę. Fujifilm Instax Mini 99 daje użytkownikowi jednak większe pole do popisu. Robi to między innymi za sprawą specjalnego pokrętła efektów kolorystycznych. Za jego pomocą można wybrać jeden z sześciu motywów (wyblakła zieleń, ciepły odcień, jasny błękit, miękka magenta, sepia lub przenikanie światła).

Za dostosowywanie kolorystyki kadru odpowiada zestaw zmiennobarwnych diod LED zainstalowanych we wnętrzu korpusu i aktywowanych tuż przed wydrukiem. Na tym jednak możliwości się nie kończą. Mini 99 został również wyposażony w 5-poziomowe pokrętło kontroli jasności oraz przełączniki trybów ostrości. Do wyboru są trzy: krajobrazowy (z fokusem na obiekty w odległości powyżej 3 m), makro (idealny do zbliżeń) oraz standardowy (do wszystkiego pomiędzy).

Firma Fujifilm przygotowała także kilka różnych trybów fotografowania: między innymi sportowy (pozwalający na zachowanie ostrości w ruchu), Indoor (sprawdzający się przy słabszych warunkach oświetleniowych) oraz podwójnej lub długiej ekspozycji. Dopełnieniem całości jest natomiast manualny włącznik efektu winiety, pozwalający uzyskać efekt cienia na obramowaniu kadru. Mini 99 oferuje również samowyzwalacz i doświetlenie przy użyciu lampy błyskowej.

Postęp w dziedzinie technologii fotografii natychmiastowej pozwolił nam z jednej strony zachować charakterystyczny wygląd i styl, które tak pokochali nasi użytkownicy, a z drugiej strony wzbogacić nasz produkt nowymi, ekscytującymi rozwiązaniami technologicznymi, które autentycznie pozwolą im odzwierciedlić swoją kreatywność i artystyczną ekspresję. Shin Udono, Senior Vice President w Fujifilm Europe

Specyfikacja, czyli Fujifilm Instax Mini 99 w liczbach

Jeśli chodzi o konkretne liczby, to specyfikacja aparatu Fujifilm Instax Mini 99 prezentuje się następująco:

obiektyw: 2 soczewki, f=60 mm, 1:12,7;

wizjer: optyczny, 037x ze znacznikiem celu;

migawka: elektroniczna, od 10 s do 1/400 s;

ekspozycja: automatyczna, od 5 do 14,8 (ISO 800);

lampa błyskowa: automatyczna, zasięg od 0,3 do 2,7 m;

akumulator: 680 mAh;

wymiary: 103,5 mm × 117,5 mm × 60,0 mm;

waga: 340 g + 14,5 g (akumulator);

odbitki: film Photo Slide, format 62 x 46 mm, gotowe po ok. 90 s.

Nie bez znaczenia jest też oczywiście inna liczba, mianowicie cena. Aparat Fujifilm Instax Mini 99 będzie kosztować 899 złotych. Z kolei za film Photo Slide umożliwiający wykonanie 10 odbitek trzeba będzie zapłacić 46,99 złotych. Rynkowa premiera została zaplanowana na 4 kwietnia 2024 roku.