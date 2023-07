Aparaty natychmiastowe to fajny gadżet na wakacje – i nie tylko

Artykuł sponsorowany

Naszedł ten błogi czas wakacji, kiedy to na dworze są 32 stopnie, a czas wolelibyśmy spędzać nad wodą/w parku/robiąc grilla zamiast w pracy. Jeżeli lubisz zdjęcia i cenisz sobie tradycyjne fotki, a nie tylko te cyfrowe, sprawdź natychmiastowe aparaty, które przydadzą się nie tylko podczas wakacyjnych urlopów, ale pozwolą też uchwycić ulotne chwile w nietypowy sposób.

Czym są aparaty natychmiastowe?

Moda na retro rzeczy powróciła do nas już kilka lat temu i wygląda na to, że się zakorzeniła na dobre. Nie ma w tym nic złego – i dotyczy również elektroniki. Dzisiaj porozmawiamy o natychmiastowych aparatach, które mogą być świetną alternatywą dla zdjęć robionych telefonem czy też profesjonalną lustrzanką. Głównie ze względu na klimat takich fotek.

Aparaty natychmiastowe tworzą papierowe zdjęcia, drukując je bezpośrednio po cyknięciu fotki. Odbitki powstają w nawet 5 sekund, więc nie trzeba czekać na efekt nie wiadomo jak długo, a do tego takie aparaty są wyposażone w lampy błyskowe, co zapewnia jeszcze lepszy efekt. W dobie cyfrowych zdjęć jest to całkiem fajna odskocznia, a wydrukowane w ten sposób zdjęcia można wrzucić na jakąś tablicę korkową lub coś podobnego i powiesić np. na ścianie – i świetna pamiątka gotowa.

Osobiście często korzystam z takiego gadżetu. Nie zawsze, żeby uwiecznić ważną chwilę bądź wakacje, a czasem po prostu w luźnych sesjach z psem czy też podczas wyjścia na dłuższy spacer. Regularnie uzupełnia naszą tablicę ze zdjęciami wiszącą na ścianie. Warto też podkreślić, że jest to po prostu bardziej klimatyczna i tańsza opcja niż drogi aparat cyfrowy. Chociaż trzeba pamiętać o regularnym uzupełnianiu wkładów (z drugiej strony – druk zdjęć z aparatu cyfrowego też kosztuje).

Instax i zdjęcia wydrukowanego z niego (źródło: tabletowo.pl)

Jakie aparaty natychmiastowe warto kupić?

Przede wszystkim warto podkreślić, że obecnie natychmiastowe aparaty tworzą różne firmy, ale na rynku głównie dominuje Fujifilm ze swoim Instaxem, który podbił serca wielu amatorów zdjęć. Koszt takiego sprzętu zaczyna się od 300-400 złotych, ale za najnowsze modele przyjdzie nam zapłacić nawet 800-900 złotych. Wszystko zależy od preferencji fotografa, a także faktycznego zapotrzebowania.

Podczas gdy tańsze modele oferują jedynie drukowanie zdjęć zrobionych takim aparatem, nowsze, jak np. Fujifilm Instax mini Evo, pozwalają na połączenie z telefonem i wydrukowanie zdjęcia cykniętego smartfonem. To spora różnica i pewnego rodzaju udogodnienie, ale zatraca trochę sens robienia zdjęć Instaxem.

Nowsze aparaty Instax pozwalają także na większą swobodę w doborze ostrości, jaskrawości oraz samej stylistyki zdjęcia. Można zrobić sesję w stylu retro, bez kolorów lub całkiem przejaskrawioną – wszystko zależy od fotografa i zamysłu. Na pewno jednak taka mini sesja może być świetnym pomysłem na spędzenie czasu.

Starsze modele również oferują świetne zdjęcia, więc warto przejrzeć różne opcje i zdecydować się, czego tak naprawdę potrzebujemy. Natychmiastowe aparaty to fajny gadżet np. na wakacje, gdy chce się je uwiecznić nie tylko w cyfrze, ale również „w namacalny” sposób. Poza tym świetnie się także sprawdzą przy różnych imprezach okolicznościowych, jak np. urodziny, chrzest czy wesele.

Przykładowe zdjęcia z Instaxa (źródło: tabletowo.pl)

Istnieją także jednorazowe aparaty natychmiastowe, których cena zamyka się w 100 złotych. Warto jednak pamiętać, że do każdego takiego sprzętu potrzebne są wkłady. To nie jest drogi wydatek, ponieważ często można je dostać na promocji, a przykładowo 20 sztuk kosztuje 79,99 złotych.

Aparat natychmiastowy dla dziecka

Świetnym pomysłem jako prezent na urodziny, lub po prostu bez okazji, aparat fotograficzny dla dzieci. A nóż zarazi się fotografią jako hobby, uwieczni ważne dla niego momenty czy też po prostu świetnie się będzie bawił robiąc zdjęcia. W obsłudze takiego sprzętu nie ma nic skomplikowanego – wybiera się scenerię, oświetlenie, kadruje obraz i klika zdjęcie. A następnie po prostu czeka na wydrukowanie.

Tak prezentuje się Instax (źródło: tabletowo.pl)

Gdy celujesz w sprzęt dla dziecka, nie musisz sięgać po najdroższe Instaxy za grubo ponad 800 złotych – tańsze modele po 300-400 złotych na pewno wystarczą na sam start przygody. Wymiana na droższy sprzęt będzie miała więcej czasu, gdy pociecha upewni się, że to jest to, co ją faktycznie fascynuje.

Materiał powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie aparatów natychmiastowych dostępnych w ofercie sklepu