Projekt Fuchsia OS żyje. Co więcej, do prac nad nowym systemem operacyjnym dołączył Samsung

Android i Chrome OS to nie jedyne systemy operacyjne rozwijane przez Google. Firma pracuje również nad ambitnym projektem o nazwie Fuchsia OS. Właśnie dowiedzieliśmy się, że do tego przedsięwzięcia dołączył Samsung.

Zrobiło się trochę cicho o Fuchsia OS

Pamiętam, gdy Google oficjalnie ogłosiło, że pracuje nad Fuchsia OS, czyli zupełnie nowym systemem operacyjnym, stworzonym od podstaw i zawierającym wiele nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań. Wówczas o projekcie było naprawdę głośno i cały czas pojawiały się nowe informacje, pochodzące bezpośrednio od deweloperów Google, jak i znanych leakerów.

Z czasem całe zamieszanie wokół Fuchsia OS znacząco zmalało. Owszem, przedsięwzięcie to wciąż jest interesujące, aczkolwiek brak widocznych kroków do przodu, a także brak zapowiedzi rychłego wprowadzenia systemu operacyjnego na rynek sprawiły, że uwaga wielu osób ponownie skierowała się w kierunku Androida i Chrome OS.

Nie oznacza to jednak, że firma z Mountain View porzuciła rozwój autorskiego oprogramowania. Ponadto, aby tchnąć w system operacyjny nowe życie, Google pod koniec zeszłego roku zdecydowało się udostępnić projekt Fuchsia OS zainteresowanym programistom, którzy mogą mieć teraz większy wpływ na jego rozwój.

Samsung dołącza do prac nad Fuchsia OS

Ze wspomnianej przed chwilą możliwości postanowił skorzystać Samsung, czyli jeden z największych partnerów Google. To jak najbardziej dobra informacja dla firmy z Mountain View. W końcu Koreańczycy mają duży i naprawdę dobry zespół programistów, a do tego w przyszłości mogą mieć znaczący wpływ na zwiększenie popularności systemu operacyjnego, dostarczając go na własnych urządzeniach do milionów klientów.

Warto zaznaczyć, że Samsung może mieć duży wpływ na rozwój Fuchsia OS. Co więcej, firma wspomogła już projekt za pomocą F2FS, czyli autorskiego systemu plików, który znalazł zastosowanie na wielu urządzeniach z Androidem.

Należy mieć na uwadze, że Google ma własne pomysły na to, jak powinno wyglądać zarządzanie plikami w nowym systemie operacyjnym, więc niekoniecznie F2FS będzie wykorzystywany jako główne rozwiązanie. Jego kod może jednak pomóc w odczytywaniu danych z innych urządzeń, co będzie szczególnie ważne na początku wprowadzenia oprogramowania na sprzęt konsumencki.

Trudno obecnie stwierdzić, czy Samsung ma dalsze plany dotyczące rozwoju Fuchsia OS. Niewykluczone jednak, że to dopiero początek współpracy z Google. Tym bardziej, że Koreańczycy z pewnością są zainteresowani systemem operacyjnym, który w przyszłości będą mogli wykorzystać na własnym urządzeniach.