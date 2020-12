Google otwiera się na programistów – Fuchsia OS dostępna dla deweloperów

Android i Chrome OS – te platformy od potentata rynku wyszukiwarek kojarzy większość z nas. Google ma jednak w swoim portfolio także trzeci system operacyjny, znany szerzej pod nazwą Fuchsia OS.

Android i Chrome OS to najważniejsze systemy operacyjne Google

Oczkiem w głowie giganta z Mountain View nadal pozostaje Android. Według Google Play Protect, obecnie na świecie jest już 2,5 miliarda aktywnych urządzeń z systemem z zielonym robotem w logo i ich liczba stale rośnie – jeszcze trochę i dobije do 3 miliardów.

Do bardziej zaawansowanej pracy Google oferuje ponadto system Chrome OS. Jest to oprogramowanie, które znajdziemy na dedykowanych laptopach spod szyldu Chromebook. Wykorzystywane są one w dużej mierze w segmencie edukacji, ze względu na niskie wymagania sprzętowe oraz dostęp do zasobów aplikacji sklepu Google Play.

Google rozwija jednak też Fuchsia OS

W przeciwieństwie do wcześniej dwóch wymienionych systemów, które oparte są na jądrze Linuxa, Fuschia OS jest zbudowana od podstaw przy użyciu nowoczesnych koncepcji oraz technologii. Zyskiwała ona popularność praktycznie od momentu powstania, jednak z chwilą, gdy przybrała eksperymentalny charakter, zainteresowanie nią zmalało.

Gigant z Mountain View chce teraz tchnąć nowe życie w swój projekt. Mimo że pozostaje głównym autorem Fuchsia OS, udostępnił publicznie rozwojowe części swojego systemu operacyjnego. Programiści chcący uczestniczyć

w projekcie, mogą monitorować narzędzia do śledzenia błędów, a także przesyłać swoje poprawki.

Google udostępnił również plan projektu, żeby udowodnić, że nie jest to zamknięte dla środowiska przedsięwzięcie. Wiele kwestii dotyczy kolejnych wersji platformy, co może oznaczać, że obecna koncepcja systemu daleka jest od tej, którą Google sobie wymarzyło.

Jeden zamiast trzech?

To dopiero początki, lecz Google zamierza zrobić z Fuchsia OS pełnoprawny system operacyjny, który znajdzie wszechstronne zastosowanie – od urządzeń produkcyjnych po wykorzystanie go w krytycznych systemach.

Użytkownicy Androida czy Chrome OS mogą na razie spać spokojnie, jednak nie jest wykluczone, że w przyszłości omawiany system stanie się wszechstronną platformą także w urządzeniach konsumenckich.