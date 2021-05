Czekam! Frostpunk od 11 Bit Studios zmierza na Androida i iOS

Kilka dni temu gra Frostpunk obchodziła swoją trzecią rocznicę wydania. Nie myślcie jednak, że twórcy po tym czasie nie mają już pomysłów na dalszy rozwój swojej produkcji — jak się bowiem okazuje, Frostpunk zmierza na urządzenia mobilne!

Frostpunk zawita na Androida i iOS

Ruch ten nie powinien nas w sumie dziwić, ponieważ 11 bit studios bardzo lubi przenosić swoje gry z dużych platform na urządzenia mobilne, co jak do tej pory bardzo dobrze udawało się tej firmie.

Reklama

Takie This War of Mine (ciekawostka: jest to pierwsza gra, zaliczona do kanonu nieobowiązkowych lektur szkolnych w Polsce) dużo lepiej moim zdaniem sprawdza się na iPadzie niż na PC. Nie ma co jednak ukrywać, że Frostpunk jest znacznie bardziej skomplikowaną grą od This War of Mine, przez co udane przeniesienie tego tytułu na „mobilki” może być już dużo bardziej problematyczne.

This War of Mine to naprawdę świetna gra — kto jeszcze w nią nie grał, koniecznie musi ją nadrobić

Jak informuje serwis androidpolice.com, za Frostpunka Mobile ma odpowiadać chiński producent gier NetEase Games, który na swoim koncie ma takie tytuły na smartfony i tablety jak MARVEL Super War, LifeAfter czy Warbound Storm. Co jednak z tego wszystkiego najciekawsze to to, że z najnowszej wypowiedzi tego studia można wywnioskować, że przeniesienie Frostpunka na mobilne platformy będzie czymś więcej, niż tylko zwykłym portem.

Mowa tu między innymi o dodaniu do gry kompletnie nowych trybów jak np. tryb roguelike, który może i pasuje do gier mobilnych, ale jest to jednak już dość spora ingerencja w oryginalnego Frostpunka i jego rozgrywkę. A to może budzić wśród graczy pewne obawy, czy twórcy portu, aby nie przesadzą z modyfikacją oryginalnej struktury gry.

Frostpunk to naprawdę świetna gra, możecie ją sprawdzić między innymi w abonamencie Xbox Game Pass na PC i konsolach

Ja jednak na razie byłbym spokojny i radziłbym poczekać na więcej szczegółów na temat Frostpunka Mobile — na dobrą sprawę nadal bardzo mało wiemy na temat tej wersji gry, bowiem nie znamy nawet przybliżonej daty premiery.

Jestem również ciekaw tego, jak technologicznie poradzi sobie NetEase Games z mobilnym Frostpunkiem, ponieważ konsolowy i pecetowy oryginał pod względem oprawy wizualnej prezentował bardzo wysoki poziom. Trzymam więc kciuki by optymalizacja na smartfonach z Androidem, a także iPhonach i iPadach również dawała radę.

No i pozostaje jeszcze jedno pytanie — gdzie wersja Frostpunk na Nintendo Switch?