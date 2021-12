NZXT wchodzi w świat Cyberpunk 2077

NZXT wraz z CD Projekt Red przygotował coś dla prawdziwych fanów jednego z najgłośniejszych tytułów zeszłego roku, czyli Cyberpunk 2077. Najnowsza wersja popularnej obudowy NZXT H710i – sprawdzonej i popularnej konstrukcji w świecie sprzętu – mocno nawiązuje do samej gry, co zauważy każdy, kto chociaż raz zanurzył się w świat Night City. Co poza świetnym wyglądem jest w stanie zaoferować obudowa?

Obudowa NZXT H710i Cyberpunk 2077. Tak dobrej kolekcjonerki dawno nie było

Podstawowa wersja obudowy H710i stworzonej przez NZXT cechuje się stonowanym, wręcz eleganckim designem, który zdecydowanie nie pasuje do typowych „agresywnych” buildów, a propozycję wybierają raczej fani minimalizmu. Bazowo NZXT H710i jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych – białym i czarnym (jest także czarno-czerwony), niemniej jednak to ta pierwsza wersja jest zdecydowanie najczęściej wybierana.

Producent jednak postanowił iść o krok dalej – wraz z pomocą CD Projekt Red wszedł w świat Cyberpunk 2077 specjalnie dostosowując wyżej wspomniany model obudowy, tak, aby był idealnym dopełnieniem dla fanów gry. Obudowa bazuje na dobrze wszystkim znanej konstrukcji wykonanej z wysokiej jakości materiałów – w tym m.in. stali czy szkła hartowanego na prawym boku.

źródło: NZXT

Jak widać na załączonych obrazkach, dwie strony obudowy NZXT H710i Cyberpunk 2077 nieco różnią się od siebie, bowiem okno zostało przyozdobione napisami graffiti, które można znaleźć w różnych częściach night city. W środku zaakcentowane kolorem czerwonym zostały śledzie, a także charakterystyczny element, który pozwala lepiej zaaranżować (ukryć) kable, na których widnieje logo Arasaki. Przedni, jak i lewy panel, cechują się wyglądem nawiązującym do najpotężniejszej korporacji Night City – jest zdecydowanie bardziej nowoczesny, wręcz futurystyczny. Wstawki wyglądają, jakby obudowa była jakimś urządzeniem ze świata gry (może samą paczką z bioczipem?).

Warto także dodać, że w środku NZXT H710i Cyberpunk 2077 znajdują się trzy wentylatory o średnicy 120 mm, natomiast na tyle został zamontowany pojedynczy wiatrak 140 mm, a otwory wentylacyjne mają filtry przeciwkurczowe. Na przednim, jak i na górnym panelu obudowy, można zamontować chłodnicę aż do 360 mm.

Producent wyprodukował jedynie 1000 sztuk NZXT H710i Cyberpunk 2077. Obudowa ma kosztować około 1300 złotych. Co więcej, do zestawu dorzucana jest zawieszka z motywem gry, a także uchwyt z logo Arasaki.