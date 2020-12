Forza Horizon 5 jeszcze przed premierą gry Forza Motorsport 8?

Ktoś zdaje się być bardziej wtajemniczony niż pozostali i twierdzi, że Forza Horizon 5 może ukazać się jeszcze przed premierą Forza Motorsport 8. I na dodatek miałoby się to stać w nie tak odległej przyszłości, jak moglibyśmy przypuszczać.

O Forza Horizon 5 nie wiemy za wiele. Jeszcze jakiś czas temu zdecydowałem się zebrać i tak niepewne informacje na temat kolejnej części wyścigów od Playground Games, i wszystko co najwyżej zakładało datę premiery gry oraz miejsce akcji. Co do tego pierwszego – mogliśmy się mylić, a przynajmniej tak sugerowałaby wypowiedź pewnego dziennikarza.

Forza Horizon 4

Jeff Grubb to redaktor GamesBeat, czyli działu gamingowego należącego z kolei do VentureBeat. Zdradził graczom najprawdopodobniej bardzo istotną informację na temat daty premiery Forza Horizon 5, ale i nie omieszkał napomknąć o prawdopodobnym miejscu akcji tej gry.

Forza Horizon 5 już w przyszłym roku?

Odpowiedź na to pytanie być może podał Jeff Grubb podczas najnowszego odcinka podcastu „The Xbox Empire”. Oto, jak mniej więcej brzmiała jego wypowiedź:

Widzieliśmy zwiastun Forza Motorsport kilka miesięcy temu. Myślę, że następną część gry Forza Horizon moglibyśmy dostać jako pierwszą i mogłoby się to stać w przyszłym roku. Więc tak, myślę, że są w niecodziennej sytuacji, gdzie, z jakiegoś powodu, Playground może być gotowe ruszyć jako pierwsze. I myślę, że znam miejsce akcji, ale to im pozwolę to ogłosić.

I rzeczywiście byłaby to nowość, bo części Forzy – te z serii Motorsport oraz Horizon, postępowały po sobie. W takim wypadku mielibyśmy otrzymać dwie części Forza Horizon z rzędu.

Forza Horizon w Japonii?

Według wyżej zaprezentowanego cytatu, stałoby się to jeszcze w przyszłym roku. Warto mieć na uwadze, że Playground Games zajmuje się również powrotem serii Fable. Czy Forza Horizon 5 byłoby już na tak zaawansowanym etapie prac?

A czy to z kolei oznaczałoby, że przekonanie o Forza Horizon 5 w Japonii też nie wzięło się znikąd? Jeff uważa, że zna miejsce akcji, a o innym miejscu niż o Kraju Kwitnącej Wiśni tak nie plotkowano.

Może by tak inne wyścigi?