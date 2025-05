Windows z wielką zmianą w… Notatniku. Tego się nie spodziewałem

Microsoft postanowił całkowicie odmienić aplikację, którą zna praktycznie każdy użytkownik systemu Windows. Notatnik, który od lat słynął z absolutnej prostoty, właśnie zyskuje funkcje, które stawiają go obok bardziej zaawansowanych edytorów tekstu. Dla wielu będzie to spore udogodnienie.

Notatnik w systemie Windows z pogrubieniem, listami i linkami

Windowsowy Notatnik w testowej wersji obsługuje teraz podstawowe formatowanie tekstu. Oznacza to, że użytkownicy mogą pogrubiać tekst, stosować kursywę, dodawać nagłówki, listy punktowane i numerowane, a także umieszczać aktywne hiperłącza prowadzące np. do stron internetowych. To funkcje, które dotąd były dostępne jedynie w rozbudowanych edytorach, jak Word czy darmowe alternatywy typu LibreOffice Writer (dawniej mieliśmy jeszcze WordPada).

Nowy Notatnik obsługuje też składnię Markdown, czyli popularnego języka znaczników służącego do formatowania teksu wykorzystywanego m.in. przez programistów. Co ważne, Microsoft nie zrezygnował całkowicie z prostoty: użytkownik może przełączać się między trybem formatowania a widokiem Markdown. Dodatkowo możliwe jest całkowite wyłączenie obsługi formatowania w ustawieniach aplikacji.

Zmiana dotyczy wersji Notepad 11.2504.50.0 i jest aktualnie dostępna tylko dla testerów systemu Windows 11. Microsoft zapowiada jednak, że po zakończeniu fazy testów funkcja trafi do wszystkich użytkowników. Warto zaznaczyć, że zaktualizowany interfejs aplikacji zyskał pasek narzędzi do formatowania bardzo intuicyjny i podobny do tego, co można znaleźć w prostych edytorach online.

źródło: Microsoft

Warto przypomnieć, że niedawno do testów w ramach Windows Insider trafiła także możliwość wywoływania Copilota za pomocą głosu.

Nie wszystkim podoba się to, co robi Microsoft

Choć zmiany mogą wydawać się atrakcyjne, dla wielu użytkowników są kontrowersyjne, co widać po komentarzach, które pojawiają się w sieci pod informacjami na ten temat. W końcu przez naprawdę długie lata Notatnik był narzędziem dla tych, którzy po prostu chcieli skopiować i wkleić czysty tekst. To właśnie minimalizm stanowił jego największą siłę i zaletę dla wielu użytkowników.

W nowej wersji część użytkowników obawia się, że taką funkcjonalność może być trudniej osiągnąć. Co prawda Microsoft umożliwia wyłączenie formatowania lub usunięcie go z wybranego tekstu, ale już sam fakt obecności nowych opcji może być dla części osób problematyczny. Szczególnie tych, którzy używają Notatnika jako „oczyszczacza” tekstu skopiowanego np. z Worda, przeglądarki czy innych źródeł.