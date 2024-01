To zmieni markę Fitbit na zawsze. Google zwalnia pracowników i reorganizuje firmę

Google zmienia sposób, w jaki współpracować będą zespoły odpowiedzialne za rozwój produktów Pixel, Fitbit i Nest. W konsekwencji, wiele osób straci swoje stanowiska pracy.

Google zbiera wszystko pod jednym dachem

Zmiana organizacji pracy odnośnie marek Pixel, Fitbit i Nest została oficjalnie ogłoszona pracownikom Google. Do tej pory zespoły odpowiedzialne za te produkty ściśle ze sobą współdziałały, ale zachowywały sporą niezależność. Każda z ekip miała własne podsekcje z osobami zajmującymi się projektowaniem, inżynierią sprzętów, oprogramowaniem, interfejsem użytkownika i tak dalej.

W praktyce wyglądało to tak, jakby Google było właścicielem kilku mniejszych firm, zajmujących się produkcją smartfonów (Pixel) urządzeń Smart Home (Nest) oraz gadżetów do noszenia (Fitbit). Nie było to dziwne, bo przecież zarówno Nest, jak i Fitbit nie są markami, które Google stworzyło samodzielnie – zostały kupione. Przez lata pracowali w nich jednak ci sami ludzie. Na przykład oddział Fitbit prowadzili współzałożyciele tej firmy – James Park i Eric Friedman.

James Park do tej pory pozostawał na stanowisku wiceprezesa i dyrektora generalnego Fitbit. Odpowiedzialny był na przykład za wprowadzenie na rynek zegarków Pixel Watch i Pixel Watch 2.

Ten stan rzeczy się zmienia. Ogłoszono, że Pixel, Fitbit i Nest nie będą już miały osobnych kierowników poszczególnych działów. Nad całą trójką będzie jeden szef projektów, jeden naczelny inżynier, jeden lider teamu oprogramowania i tak dalej. W związku z tym wielu pracowników opuści Google, w tym wspomniani współzałożyciele Fitbit.

Pixel Watch 2 (źródło: Google)

Nie tylko Fitbit traci ludzi

W sumie pracę straci kilkaset osób, ale – co ciekawe – większość z nich opuści nie tyle Fitbita, co stanowiska z działu sprzętu do rzeczywistości rozszerzonej. Sugeruje to, że Google nie będzie inwestować we własne okulary AR, jak na przykład Apple Vision Pro. Firma skupi się raczej na rozwoju oprogramowania i funkcjach rzeczywistości rozszerzonej.

Zgodnie z komunikatem Google,

W DSPA eliminowanych jest kilkaset ról, co ma największy wpływ na zespół 1P AR Hardware. Chociaż wprowadzamy zmiany w naszym zespole ds. sprzętu AR, Google w dalszym ciągu jest głęboko zaangażowany w inne inicjatywy AR, takie jak doświadczenia AR w naszych produktach i partnerstwa produktowe.

Reorganizacja może w gruncie rzeczy przynieść Google wiele dobrego. Bardziej ścisła współpraca poszczególnych działów produktowych może zaowocować lepszymi wrażeniami z użytkowania smartfonów i innych urządzeń z rodziny Pixel, a także sprzętów typu Smart Home. Ponieważ Fitbit jest i tak powoli wchłaniany przez Google, użytkownicy końcowi nie powinni odczuć żadnych negatywnych efektów tej wewnętrznej fuzji.