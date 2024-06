Nowe głośniki już na rynku. Rockster to efekt współpracy Fender i Teufel

Firma Fender – znany producent gitar oraz wzmacniaczy – i marka Teufel łączą siły. Efektem współpracy jest kolekcja złożona z trzech głośników o nazwie Fender x Teufel Rockster. Jakie parametry zyskały te urządzenia?

Gdy historia łączy się z nowoczesnością

Dwóch producentów o bogatej historii postanowiło wspólnie stworzyć kolekcję głośników o klasycznym, amerykańskim wzornictwie. Jeden z nich to marka Fender, która od 1946 roku specjalizuje się w tworzeniu i dystrybucji gitar elektrycznych, basowych i akustycznych, a także wzmacniaczy oraz akcesoriów muzycznych.

Z kolei Teufel to firma założona w 1979 roku, trudniąca się produkcją głośników i innych sprzętów audio, charakteryzujących się ciekawym wzornictwem. Kolekcja autorstwa tych dwóch gigantów powstała pod hasłem Here to be Heard i przynosi na rynek audio trzy głośniki. Urządzenia te są dedykowane przede wszystkim ulubieńcom muzyki, którzy biorą też pod uwagę charakter, formę i design.

Głośnik, który może zadowolić 80 imprezowiczów

Wśród modeli nowych głośników znalazł się Rockster Air 2, który sprawdzi się podczas imprez oraz występów na żywo wprost ze sceny lub po prostu jako sprzęt audio hi-fi w domowym wnętrzu. Oferowana przez to urządzenie głośność sięga od 103 do 115 dB, co według producenta wystarczy, aby nagłośnić imprezę nawet dla 80 osób.

Rockster Air 2 (źródło: producent)

Sprzęt został wyposażony w przetwornik kompresyjny z falowodem i 250-milimetrową jednostkę niskotonową – takie połączenie pozwoli zarówno na wyraźne emitowanie muzyki, jak i odtwarzanie wypowiadanych słow.

Rockster Air 2 korzysta z łączności Wi-Fi 5 z aptX HD oraz AAC. Taka konfiguracja pozwala na przesyłanie muzyki z urządzeń opartych o iOS, Androida, Windowsa czy inne systemy, a wszystko to w sposób bezstratny i bezprzewodowy. Urządzenie zostało wyposażone też w akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy o pojemności wystarczającej nawet na 58 godzin odtwarzania przy średnim poziomie głośności. Sprzęt można naładować za pomocą akumulatora samochodowego 12V.

Rockster Air 2 kosztuje 3299 złotych i jest już dostępny w sklepie internetowym producenta.

Wodoodporne urządzenia z kolekcji Fender x Teufel

Do kolekcji Fender x Teufel dołącza też wodoodporny Rockster Cross, oznaczony klasą IPX5. W przypadku tej propozycji producenci zadbali o dostęp do łączności Bluetooth z aptX, aby użytkownicy mogli w sposób bezprzewodowy przesyłać muzykę z serwisów streamingowych, takich jak Spotify, YouTube czy Apple Music.

Sprzęt został wyposażony w dwie jednostki wysokotonowe, jeden subwoofer oraz dwa pasywne przetworniki. Zyskał też dostęp do technologii Dynamore oraz trybu Conncect, umożliwiającego podłączanie dwóch Rocksterów Cross. Urządzenie może być sterowane za pomocą Siri oraz Asystenta Google, a także pozwala na bezprzewodowe nawiązywanie połączeń w WhatsApp i FaceTime. Jak twierdzi producent, zainstalowany akumulator pozwala na około 16 godzin odtwarzania. Rockster Cross jest już dostępny w sklepie internetowym i kosztuje 1649 złotych.

Rockster Cross (źródło: producent)

Rockster Go 2 również został odznaczony certyfikatem odporności na wodę i pył – w tym przypadku klasa to IP67. Sprzęt wyposażono w dwa aluminiowe przetworniki oraz pasywną membranę basową, a do tego korzysta on z funkcji Dynamic Bass oraz technologii Dynamore.

Tak jak w pozostałych modelach, tak i Rockster Go 2 korzysta z łączności Bluetooth, ten jednak został oparty o kodek AAC, który pozwala na połączenie nawet stu kompatybilnych głośników. Sprzęt ma też dostęp do Google Fast Pair. Jak twierdzi producent, bateria tego modelu wystarcza na 28 godzin emitowania muzyki bez potrzeby ładowania. Rockster Go 2 kosztuje 689 złotych i jest już dostępny w sklepie marki.