Dwie darmowe gry od Epic Games Store na Halloween + wyprzedaż do aż 75%

Już w ten weekend cały świat ogarnie Halloween, co w przypadku graczy często łączy się z graniem w produkcje z gatunku horror. Nie ukrywam, że sam tak robię, a tegoroczne świętowanie umili mi (jeśli można tak powiedzieć o grze typu horror…) polskie Blair Witch, które to przez najbliższy tydzień możemy przypisać sobie całkowicie za darmo do swojego konta Epic Games Store!

The Blair Witch Project z 1999 roku to bardzo ciekawy filmowy eksperyment. Bardzo tani film w produkcji (budżet szacowany jest na zaledwie 60 000 dolarów!) zwrócił się z nawiązką, podbijając światowe kina, pomimo tego, że nie był to jakiś przesadnie dobry film. Przyznać mu jednak trzeba, że klimat i pomysł na siebie to on miał, co wykorzystała polska firma Bloober Team w swojej growej adaptacji tego filmu.







Choć adaptacja to może złe słowo, bo pomimo wielu elementów wspólnych, Blair Witch od Bloober Team opowiada inną historię. W założeniach jest to tradycyjny pierwszoosobowy horror, z kilkoma oryginalnymi mechanikami, jak chociażby towarzystwo sympatycznego czworonoga Bulleta.

Pomimo tego, że Adam w swojej recenzji Blair Witch ocenił dość surowo, to ja polecam tę polską grę sprawdzić — może przypadnie Wam ona do gustu!

Minimalne wymagania Blair Witch:

System operacyjny: Windows 7 Procesor: Intel Core i3-3220 (z 3,3 GHz) / AMD A8-7600 (z 3,1 GHz) Pamięć RAM: 4 GB Wolne miejsce na dysku: 16 GB Karta graficzna: GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 265

Drugi darmowy tytuł to kultowe wśród wielu graczy Ghostbusters: The Video Game w zremasterowanej wersji z 2019 roku. Tytuł znacznie mniej straszny od wspomnianego Blair Witch, ale z pewnością równie klimatyczny, jeśli chodzi o rozgrywkę w Halloweenowy wieczór. Ja oryginał wspominam bardzo ciepło!

Blair Witch i Ghostbusters: The Video Game Remastered możecie przypisać sobie za darmo do konta ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu.

Gry dostępne są za darmo do 5 listopada 2020 roku. Tego dnia, o godzinie 17:00, w Epic Games Store zostaną udostępnione kolejne darmowe produkcje.

Oprócz darmowych gier Epic zadbał jeszcze o Halloweenową wyprzedaż, w której promocje sięgają aż 75%. Przecenione są zarówno tytuły starsze, jak i nowsze, polecam więc sprawdzić, czy nie znajdziemy tam czegoś dla siebie w okazyjnej cenie.

Warto też zwrócić uwagę na to, że jeśli posiadacie jeszcze kupon zniżkowy za przypisanie Rocket League do swojego konta, to ten łączy się z promocjami, pod warunkiem, że wydamy minimum 59,99 złotych.

