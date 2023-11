Ten smartfon może nie jest nowy, ale na pewno jest od nowych lepszy

Każdy preferuje kupować wybrany przez siebie produkt najtaniej, jak się da. Smartfon Fairphone 4 New Life Edition łączy niską cenę urządzenia z elementami dbania o dobro naszej planety. W jaki sposób?

Nowe życie smartfona

Podziwiam osoby, które często zamiast skusić się na nowszą wersję iterację Androida czy lepszy zestaw aparatu dzielnie obstają przy kilkuletnich smartfonach. Wolą, aby telefon przestał działać ze starości niż napychać kieszenie producentom elektroniki.

Fairphone 4 (źródło: Fairphone)

Innym działaniem, które można podjąć, aby być bardziej eko, ale co już jest związane z wymianą telefonu, to zakup używanego urządzenia. Czasami są to konstrukcje, które z jakiegoś powodu nie spodobały się właścicielom, lub z usterkami. Najczęściej taki smartfon jest jednak kupowany od osoby prywatnej. I tu na scenę wkracza Fairphone 4 New Life Edition – „używka”, którą kupimy wprost od producenta.

Fairphone 4 New Life Edition – oficjalny refurb

Od dziś, do oferty Fairphone dołącza „czwórka” w wersji New Life. Są to urządzenia odnowione (refurbished) które nie mogą być traktowane jako „nówka sztuka nieśmigana”. Jeżeli z jakiegoś powodu kupujący zwraca zakupionego Fairphone’a 4, firma zobowiązuje się przywrócić telefon do stanu najbliższego fabrycznemu. Następnie urządzenie jest pakowane ponownie i czeka, aż osoba zainteresowana takim egzemplarzem złoży na niego zamówienie.

Źródło: Fairphone

W ramach przypomnienia – Fairphone 4 to urządzenie oparte na układzie mobilnym Snapdragon 750G z 6 lub 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Treści wyświetla 6,3-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości Full HD+, do zdjęć służy aparat główny 48 Mpix z OIS, oczko ultraszerokokątne 48 Mpix z funkcjami makro oraz kamerka do selfie z przodu 25 Mpix. Całość w codziennym użytkowaniu podtrzymuje ogniwo o pojemności 3905 mAh. Ciekawostką jest fakt, że ww. moduł aparatów, akumulator czy ekran możemy samodzielnie zamówić w sklepie firmy i wymienić z pomocą poradników i kilku narzędzi.

Podobnie jak podstawowy Fairphone 4, również edycja New Life zapewnia 5-letnią gwarancję na urządzenie i wsparcie oprogramowania do 2028 roku. Wisienką na torcie jest etui ochronne oraz hartowane szkło na froncie.

Aby całość była warta rozważenia zakupu przez klientów, Fairphone obniżył również cenę takiego zestawu względem nowych „czwórek”. Wersja New Life kosztuje 459 euro (2050 złotych). Dla porównania podstawowy Fairphone 4 bez etui i szkła kosztuje bez promocji 579 euro (2530 złotych).

Cieszy, że Fairphone zamiast spisywać używane i zwrócone urządzenie na straty, próbuje zachęcić klientów do zakupu smartfona z drugiej ręki. Wątpię, że Fairphone 4 New Life zostanie hitem sprzedaży, ale za samą inicjatywę firmie należą się duże brawa.