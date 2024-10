Facebook obiecuje walkę z fałszywymi reklamami. Pomóc ma znana już technologia

Jeśli korzystacie z Facebooka lub innych serwisów społecznościowych Meta, to prawdopodobnie przynajmniej raz trafiliście na fałszywą reklamę z celebrytą. Firma zapowiedziała walkę z tego typu treściami. Co ciekawe, pomóc ma technologia rozpoznawania twarzy.

Facebook chce rozwiązać problem fałszywych reklam

Jeszcze niedawno na Facebooku mogliśmy spotkać się z prawdziwą plagą reklam, w których oszuści wykorzystywali twarze celebrytów, aby nakłonić nieświadomego użytkownika do kliknięcia w link. Ostatnio problem jakby zmalał, ale nie oznacza to, że udało się go całkowicie wyeliminować.

Schemat działania znany też jest z wielu innych platform i nawet doczekał się określenia „celeb-bait”. Niestety, jego popularność sugeruje, że mamy do czynienia z dość skuteczną metodą ataku, który docelowo może przykładowo posłużyć do wyłudzenia danych. Cieszy więc fakt, że Facebook postanowił ulepszyć mechanizmy bezpieczeństwa, aby rozwiązać lub przynajmniej złagodzić ten problem.

Nowy sposób wykrywania tego typu oszustw jest już testowany. Jeśli systemy podejrzewają, że reklama może być oszustwem zawierającym wizerunek osoby publicznej, to do pracy wchodzi technologia rozpoznawania twarzy. Jej zadaniem jest wówczas porównanie twarzy w reklamie ze zdjęciami profilowymi konkretnego celebryty na Facebooku i Instagramie. W momencie, gdy systemy potwierdzą zgodność i uda się ustalić, że reklama jest oszustwem, to zostanie ona zablokowana.

Ważnym elementem jest tutaj prywatność. Od razu po zakończeniu pracy przez mechanizmy wszelkie dane twarzy, które wygenerowano z reklam na potrzeby jednorazowego porównania, zostaną usunięte. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy system znajdzie zgodność, jak i również w przypadku nierozpoznania podobieństwa.

Firma dodaje, że wczesne testy z niewielką grupą celebrytów i osób publicznych zapewniają obiecujące wyniki w zakresie zwiększenia szybkości i skuteczności, z jaką możliwe jest wykrywanie tego typu oszustw. Jeśli faktycznie system pozwoli na szybkie usuwanie fałszywych reklam, to serwisy społecznościowe Meta powinny zyskać w oczach wielu użytkowników.

W planach jest też wprowadzenie technologii, która pozwoli na sprawniejsze rozpoznawanie fałszywych kont, za pomocą których cyberprzestępcy podszywają się pod celebrytów. Facebook wspomina, że rozważane są jeszcze inne podejścia do walki z oszustwami i fałszywymi kontami. Możliwe, że kolejne nowości w tej kwestii poznamy już niebawem.

Odzyskanie konta ma być szybsze

Facebook prowadzi również testy „wideo selfie”, czyli rozwiązania umożliwiającego weryfikację tożsamości i docelowo pozwalającego na odzyskanie dostępu do konta. Wspomniane wideo selfie to krótkie wideo, na którym musimy poruszyć głową w lewo, w górę i w prawo, prawie jak podczas pierwszego skanowania twarzy za pomocą Face ID w iPhonie.

Zadaniem użytkownika, który chce odzyskać dostęp do konta, będzie przesłanie wideo selfie. Wówczas Facebook użyje technologii rozpoznawania twarzy, aby porównać materiał ze zdjęciami profilowymi na koncie, do którego poszkodowany użytkownik próbuje uzyskać dostęp. Oczywiście przesłany materiał zostanie zaszyfrowany i ma być przechowywany w bezpiecznym miejscu. Następnie, po zakończeniu całego procesu, plik będzie usunięty.

W założeniach ta metoda weryfikacji ma być trudniejsza do oszukania niż tradycyjna weryfikacja tożsamości oparta na dokumentach. Obecnie trwają nad nią prace i jeszcze nie jest znana dokładna data jej udostępnienia.