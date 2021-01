Facebook i Ray-Ban stworzoną inteligentne okulary. Niestety, zabraknie oczekiwanej funkcji

Możliwe, że wkrótce do sprzedaży trafią inteligentne okulary będące efektem współpracy Facebooka i marki Ray-Ban. Mimo iż początkowo brzmi to na interesujący projekt, to urządzenie może okazać się nudniejsze niż wcześniej oczekiwaliśmy.

Facebook planuje wejść w nowy segment urządzeń

Imperium Marka Zuckerberga to już nie tylko serwis społecznościowy, ale również sprzęt. Dobrym przykładem są gogle wirtualnej rzeczywistości Oculus Quest 2. Okazuje się, że plany firmy są jeszcze bardziej ambitne i w przygotowaniu są inteligentne okulary.

Jak informuje Bloomberg, powołując się na wypowiedź Andrew Boswortha, szefa działu AR i VR w Facebooku, nowe urządzenie nie zostanie wyposażone w technologię pozwalającą korzystać z rozszerzonej rzeczywistości. Tak, prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z mniej ciekawym sprzętem.

(fot. David Paul Morris, Bloomberg)

Z pewnością są to okulary łączące się z innym sprzętem, z pewnością zapewniają wiele funkcji, ale jesteśmy dość nieufni co do tego, jaką dokładnie funkcje zapewnią. Jesteśmy podekscytowani, ale nie chcemy tego przesadnie rozpowszechniać. Nie nazywamy tego nawet rzeczywistością rozszerzoną, po prostu nazywamy to inteligentnymi okularami. Andrew Bosworth, Facebook.

Skoro najpewniej nie otrzymamy rozszerzonej rzeczywistości, to co zapewnią inteligentne okulary? W związku z tym, że pojawi się możliwość połączenia ze smartfonem, to należy oczekiwać funkcji odbierania połączeń (i może innych powiadomień).

Ponadto, Bosworth przytoczył sytuację z rodzicami, którzy często nagrywają wspomnienia ze swoimi małymi dziećmi. Stwierdził on, że rodzice nie zawsze zdążą sięgnąć po smartfon i aktywować nagrywanie. Tutaj z pomocą może przyjść inne urządzenie – tak, przykładowo okulary wyposażone w kamerkę.

Ciekawy przykład, ale niekoniecznie przekonujący do powstającego urządzenia. W końcu, takie okulary musielibyśmy nosić prawie cały czas, a pojawia się tutaj problem z ich ładowaniem.

Raczej modny gadżet niż naprawdę ciekawe urządzenie

Na podstawie obecnych informacji inteligentne okulary Facebooka zapowiadają się przeciętnie atrakcyjnie. Tym bardziej, że wcześniej pojawiały się plotki o rozszerzonej rzeczywistości. Niewykluczone więc, że będą one sprzedawane raczej w formie modnego gadżetu. W końcu, opracowywane są one we współpracy z marką Ray-Ban.

Mimo iż okulary, które mają zadebiutować już w tym roku, raczej nie zachwycą oferowanymi funkcjami, to nie oznacza, że firma Marka Zuckerberga całkowicie porzuciła pomysł z AR. Możliwe, że kolejne urządzenia będzie już wspierało rozszerzona rzeczywistość, będąc interesującą alternatywą dla chociażby Apple Glass.