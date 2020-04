W Facebooku i Messengerze znajdziecie nową reakcję – emotki „Zależy mi”

To nie zmieni fundamentalnie sposobu, w jaki używamy Facebooka czy Messengera, ale odrobinę, odrobinkę go wzbogaci. W aplikacjach serwisu oraz komunikatora znajdziemy nowe reakcje, które mają za zadanie pokazać naszym rozmówcom, że zależy nam na nich i publikowanych przez nich treściach.

Już w przyszłym tygodniu obok zestawu podstawowych reakcji na Facebooku oraz w aplikacji Messenger, znajdziemy kolejną emotkę, wyrażającą wsparcie i troskę. W ten sposób – na przykład na Facebooku, oprócz ikonek „Lubię to!”, „Super”, „Ha ha”, „Wow”, „Przykro mi” i „Wrr”, wyląduje także symbol żółtej kulki trzymającej serce.

Messenger is rolling out a pulsating heart Reaction today so people can show extra love and care to their friends and family.

To update the reaction, you can press and hold down the heart reaction to view the new one. To change it back, press and hold the new Reaction again. pic.twitter.com/PufyOsm7zU

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020