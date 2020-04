Facebook udostępnia zupełnie nowy komunikator na Apple Watcha

To nie nowa wersja głównej aplikacji Facebooka czy Messengera. W App Store pojawił się komunikator Kit, który został zaprojektowany do utrzymywania kontaktu z bliskimi znajomymi.

Wygodny kontakt bez sięgania po iPhone’a

Messenger jest od dłuższego czasu dostępny w wersji na Apple Watcha. Owszem, ma uproszczony interfejs i pozwala na wysłanie wiadomości, jednak nie zachwyca pod względem wygody obsługi. W związku z tym, odczuwalnie wygodniej jest sięgnąć po iPhone’a, gdy chcemy zrobić coś więcej niż wysłanie prostej odpowiedzi.

Możliwe, że Facebook jest świadomy niedociągnięć Messengera na Apple Watchu. W końcu największy serwis społecznościowy na świecie wydał właśnie zupełnie nowy komunikator dla użytkowników smartwatchy z Cupertino. Za projekt odpowiada NPE Team, czyli wewnętrzny zespół Facebooka, który eksperymentuje z różnymi koncepcjami aplikacji. Wśród poprzednich apek wydanych przez NPE Team warto wymienić Tuned – cyfrowy pamiętnik dla par.

W założeniach, komunikator Kit, nazywany również Keep in Touch, skupiony jest przede wszystkim na zapewnieniu kontaktu z wybranymi znajomymi. Nie jest to więc tylko Messenger ubrany w inne szaty. Ponadto, całość została zaprojektowana w taki sposób, aby obsługa z poziomu niewielkiego wyświetlacza Apple Watcha była wygodniejsza niż w przypadku Messengera.

Wybierz ulubiony kontakt

Na wstępie należy zaznaczyć, że mimo iż mamy do czynienia z zupełnie nowym komunikatorem, to wykorzystuje on platformę Facebooka. Wiadomości są wysyłane za pośrednictwem Messengera.

Po zainstalowaniu aplikacji, należy zalogować się skanując kod QR wyświetlony na ekranie Apple Watcha lub skorzystać ze strony internetowej Facebooka. Następnie wybieramy osobę, z którą chcemy mieć ciągły kontakt.

Aplikacja Kit pozwala wysyłać różne treści za pomocą jednego dotknięcia ekranu – wiadomość tekstowa, emoji, wiadomość głowa oraz aktualna lokalizacja. Oczywiście nie zabrakło opcji powiadomień i czytania odebranych wiadomości.

Niestety, nowy komunikator dostępny jest tylko w wybranych regionach w ramach eksperymentu. Na liście nie ma Polski. Szkoda, bowiem Kit wydaje się być całkiem interesującą aplikacją, a do tego wygodną, gdyż dzięki niej nie trzeba sięgać po iPhone’a, aby mieć wygodny kontakt z najbliższymi znajomym i rodziną.

