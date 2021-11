Niedobrze, oj niedobrze. Instagram, Facebook i Messenger znowu nie działają. Platformy należące do firmy Meta ponownie zmagają się z globalną awarią.

Reklama

Instagram, Facebook i Messenger znowu nie działają. Kolejna awaria

Zauważyliście, że Instagram, Facebook i Messenger całkowicie nie działają lub występują problemy z ich dostępnością? Niestety, nie jest to jednostkowy problem, bowiem z podobnymi zmagają się użytkownicy w całej Polsce, o czym świadczy lawinowy wzrost zgłoszeń w serwisie Downdetector.

Niestety, to już kolejna tego typu awaria szalenie popularnych serwisów społecznościowych i komunikatorów, należących do firmy Meta. Poprzednia wystąpiła nie tak dawno, bo niespełna miesiąc temu, kilka dni po dwóch wcześniejszych.

Reklama

Co ciekawe, serwis Downdetector nie odnotowuje nic niepokojącego w przypadku komunikatora WhatsApp. Pozostaje mieć nadzieję, że dzisiejsza awaria nie okaże się tak poważna, jak ta z 4 października 2021 roku, przez którą serwisy firmy Meta były niedostępne przez wiele godzin, co przyczyniło się do ogromnych strat wielu firm, twórców i influencerów.