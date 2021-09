Facebook wprowadza czaty grupowe pomiędzy Messengerem a Instagramem

Firma Marka Zuckerberga ogłosiła szereg ważnych nowości dotyczących grupowych rozmów. Teraz będzie można w nich uczestniczyć, niezależnie od tego, czy korzystamy z Messengera, czy Instagrama.

Przesyłanie wiadomości pomiędzy dwoma aplikacjami

W zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że Facebook wprowadził możliwość przesyłania wiadomości pomiędzy dwoma swoimi aplikacjami – Messengerem i Instagramem. Trzeba przyznać, że to naprawdę wygodna opcja, w końcu umożliwia kontakt ze znajomymi, którzy przykładowo korzystają tylko z Messengera, podczas gdy my używamy wyłącznie Insta.

W najnowszej aktualizacji wspomniana przed chwilą funkcjonalność została rozszerzona. Teraz dostępna jest również w przypadku czatów grupowych. Oczywiście rozwiązanie jest dostępne po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez użytkownika, aczkolwiek to nie powinno być przeszkodą. Jak możemy przeczytać we wpisie na oficjalnym blogu, ponad 70% kwalifikujących się użytkowników zdecydowało się już wcześniej na aktywację tej funkcji w rozmowach prywatnych.

W ramach czatów grupowych w różnych aplikacjach wciąż mamy dostępne opcje personalizacji – np. motywy czy niestandardowe reakcje. Dodano również ankiety, mogące pomóc grupie w podjęciu decyzji. Skorzystamy z nich w obu komunikatorach.

Wspólne oglądanie bez wychodzenia z domu i nowe motywy

Facebook we wpisie wspomniał również o funkcji Watch Together, która w wybranych regionach pojawiła się w zeszłym roku. Przypominamy, że pozwala ona oglądać materiały wideo wraz ze znajomym. Chodzi o treści, które zostały udostępnione w Facebook Watch.

Firma obiecuje, że Watch Together będzie uzupełniane o więcej treści autorskich, co w założeniach ma podnieść atrakcyjność wspólnego oglądania filmów. Dodatkowo, w ramach Miesiąca Dziedzictwa Latynoskiego, uruchomiony został nowy odcinek programu Cardi B Tries Latin American Food.

Nowe motywy (fot. Facebook)

Co więcej, najnowsza aktualizacja sprawia, że wspólne oglądanie można rozpocząć bezpośrednio z ekranu głównego Instagrama. Wystarczy uruchomić czat wideo, przewinąć do treści, którą chcemy się podzielić, a następnie kliknąć na przycisk udostępniania.

Kolejna nowość powinna spodobać się osobom, które lubią personalizować okna czatu. Dodane zostały trzy motywy – Cottagecore, Mercury, a także motyw czatu inspirowany okładką albumu Balvina. Docelowo będzie można ustawić je w Messengerze i Instagramie.

Warto zaznaczyć, że przedstawione nowości wdrażane są stopniowo. W związku z tym część użytkowników musi uzbroić się w cierpliwość i jeszcze trochę poczekać.