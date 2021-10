Live Audio Rooms od teraz dostępne dla wszystkich! Zaloguj się na Facebooka i przekonaj się na własne uszy

Gigant mediów społecznościowych regularnie aktualizuje znajdujące się pod jego pieczą aplikacje, dokładając wszelkich starań, aby użytkownicy nie narzekali na brak zajęć. Oryginalność wprowadzanych raz po raz rozwiązań niejednokrotnie była już podważana, a podobne zarzuty kierowane są również w stronę nowej funkcji. Z powstałych na fali popularności Clubhouse’a Live Audio Rooms w wykonaniu Facebooka mogą już korzystać grupy, osoby publiczne oraz twórcy z całego świata.

Live Audio Rooms – z czym to się je?

Fenomen Clubhouse’a jest co najmniej trudny do wytłumaczenia, w szczególności zaś osobom nieśledzącym na co dzień aktualności ze świata mediów społecznościowych. Niezależnie od zasłyszanych na jego temat opinii, jedno należy mu przyznać – branża technologiczna już dawno nie była świadkiem pomysłu, który do tego stopnia zelektryzowałby nawet największych graczy. Clubhouse zainspirował platformy, takie jak Facebook, Twitter, Telegram, a nawet Spotify do wdrożenia podobnych, jeśli nie identycznych rozwiązań.



Za pośrednictwem swojego konta na Twitterze Alexandru Voica, kierownik ds. komunikacji technologicznej w Facebooku, podzielił się ze światem informacją o globalnej premierze funkcji Live Audio Rooms. W najbliższym czasie na stosowną aktualizację mogą liczyć użytkownicy urządzeń działających pod kontrolą systemu iOS. W przygotowaniu znajduje się wersja aplikacji przeznaczona na systemy operacyjne Android. Dostosowywana jest także sama strona internetowa.

Live Audio Rooms to specjalne wirtualne pokoje, w ramach których cała komunikacja odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą dźwięku. Utworzywszy podobny pokój, użytkownik ma szansę stać się gospodarzem spotkania, na które może zaprosić niemal nieograniczoną liczbę uczestników. Ci mogą „podnieść rękę”, aby również wziąć udział w rozmowie, jednak potrzebują do tego zgody prowadzącego.

Podczas spotkań w Live Audio Rooms istnieje możliwość wysyłania reakcji lub zorganizowania zbiórki pieniężnej: na cele charytatywne lub w formie okazania wsparcia konkretnemu twórcy. Cyfrową walutą obowiązującą na platformie są gwiazdy, a osoby, które przekazały ich największą sumę, zostaną wyświetlone w „pierwszym rzędzie”, aby prowadzący w prosty sposób mogli do nich dotrzeć. W każdej chwili spotkania można włączyć funkcję napisów na żywo.

Live Audio Rooms mają okazjonalnie pojawiać się na stronie głównej serwisu, z poziomu której każdy użytkownik będzie mógł dołączyć w roli słuchacza. W razie potrzeby zawsze można ustawić powiadomienie, które sygnałem dźwiękowym i/lub wibracjami poinformuje o spotkaniu utworzonym przez obserwowanego twórcę oraz grupę, której jest się członkiem.