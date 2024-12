Facebook w końcu zacznie walkę z oszustami? Tak przynajmniej obiecuje

Facebook, we współpracy z CERT Polska, ma wprowadzić nowe rozwiązania mające na celu walkę z oszustwami reklamowymi i szkodliwymi treściami na platformie. Wspólne działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników i poprawę efektywności wykrywania oszustów. Można powiedzieć tylko: oby na obiecankach się nie skończyło.

CERT Polska stawia ultimatum Mecie

Bardzo możliwe, że każdy z Was, tylko w tym tygodniu, przeglądając Facebooka, napotkał na kilka scamerskich reklam. Często wykorzystują one sztuczną inteligencję i technologię deep fake, by promować produkty albo usługi, które oszuści chcą wcisnąć użytkownikom, którzy dadzą się na to nabrać.

W odpowiedzi na rosnącą liczbę oszustw na Facebooku, CERT Polska nawiązał współpracę z Metą. Polscy specjaliści z NASK przedstawili przedstawicielom Meta konkretne postulaty dotyczące poprawy bezpieczeństwa użytkowników. Według Marcina Dudka, kierownika CERT Polska, najważniejszym z nich jest wdrożenie mechanizmów lepszej identyfikacji oszustów oraz zwiększenie liczby polskojęzycznych moderatorów.

Jednym z kluczowych postulatów CERT Polska jest wprowadzenie tzw. „Listy Ostrzeżeń”, która ma pomóc w identyfikowaniu i blokowaniu szkodliwych domen wykorzystywanych przez oszustów. Lista ta jest aktualizowana na bieżąco i mogłaby zostać zaimplementowana w algorytmach Facebooka, aby skuteczniej blokować treści wprowadzające w błąd. Władze Meta zobowiązały się do analizy tej propozycji.

CERT Polska zwrócił również uwagę na problem nieskuteczności systemu zgłaszania oszustw przez użytkowników. W obecnym systemie zgłoszenia użytkowników często pozostają bez odpowiedzi, co sprawia, że konta oszustów pozostają aktywne i wciąż publikują te same treści. Polscy specjaliści postulują, aby Facebook zablokował użytkowników, których posty były wielokrotnie oznaczane jako oszustwo. Podkreślają także potrzebę uporządkowania biblioteki reklam, która obecnie może być wykorzystywana przez oszustów do omijania mechanizmów weryfikacyjnych.

Co zrobi Facebook? Wyniki za trzy miesiące

Meta, właściciel Facebooka, zapowiedziała, że przyjrzy się propozycjom zgłoszonym przez CERT Polska, ale na razie nie przedstawiła szczegółowego harmonogramu ich wdrażania. Radosław Nielek, dyrektor NASK, podkreślił, że oczekuje od Meta „natychmiastowego wdrożenia” rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo użytkowników. Aby zmotywować Facebooka do działania, CERT Polska planuje w ciągu najbliższych trzech miesięcy monitorować postępy Meta. Jeśli nie nastąpią oczekiwane zmiany, wyniki tego procesu zostaną publicznie ujawnione.

CERT Polska wskazuje, że działania te są konieczne, ponieważ obecne metody walki z oszustami są nieskuteczne. Zgłaszanie szkodliwych treści przez użytkowników często nie przynosi efektów, a oszukańcze konta mogą nadal publikować swoje treści. Jeśli Meta wdroży zalecane zmiany, użytkownicy Facebooka mogą spodziewać się większej ochrony przed oszustwami reklamowymi i szkodliwymi treściami.

Na razie jednak pozostaje czekać na konkretne działania ze strony właściciela platformy.