Epic Games pokaże Ci, jak wygląda Warszawa XXII wieku

Jak co tydzień, tak też i tym razem Epic Games Store ma dla nas kolejne, dwie darmowe gry. Tym razem padło m.in. na polską produkcję, która pokazuje, jak wygląda cyberpunkowa przyszłość i Warszawa XXII wieku.

Gamedec za darmo w Epic Games Store

W tym tygodniu odebrać będziemy mogli m.in. polski Gamedec. Po Cyberpunku 2077 brakuje Ci tych klimatów? No to obok tego tytułu nie możesz przejść obojętnie, ponieważ idealnie wpisuje się właśnie w te ramy. Katowickie studio wydało produkcję w 2021 roku i zdążyła już ona zyskać sympatię fanów.

W grze wcielisz się w rolę detektywa przyszłości, czyli tytułowego Gamedeca. Warto odnotować fakt, że deweloperzy zdecydowali się na wprowadzenie kilku ciekawych systemów. Jednym z nich jest sposób, w jaki będziemy rozwijać swoją postać – mamy to robić poprzez decyzje podejmowane w grze. Gamedec to jeden z tych tytułów, koło których nie można przejść obojętnie, jeżeli lubi się cyberpunkowe klimaty. Produkcja będzie do odebrania za darmo już od dziś, tj. 12 stycznia 2023 roku, od godziny 17:00!

First Class Trouble czyli walka z AI

Epic Games Store postanowiło także wczuć się w futurystyczne klimaty, ponieważ przygotowało dla nas dość ciekawą produkcję w postaci First Class Trouble. Gracze mają za zadanie wyłączyć sztuczną inteligencję, która steruje statkiem i dąży do katastrofy. Muszą jednak uważać na wrogie Androidy.

Tytuł zadebiutował na rynku dopiero we wrześniu 2022 roku i nie zdążył jeszcze zebrać sporej społeczności, ale i tak z całą pewnością jest to gra, której warto dać szansę. Szczególnie że jest darmowa i jedyne, co inwestujesz, to swój czas.

Pamiętaj, że jeszcze do godziny 16:59 możesz odebrać także dwa inne tytuły – Kerbal Space Program oraz Shadow Tactics – Aiko’S Choice. Śpiesz się, ponieważ nie pozostało wiele czasu, a takiego Kerbala szkoda nie dodać do swojej biblioteki na Epic Games Store!