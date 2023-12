Saint’s Row z 2022 za darmo! Epic Games znów zaskakuje

Epic Games Store przygotowało dla nas kolejną grę, którą możemy nieodpłatnie odebrać. Tym razem jest to najnowszy Saint’s Row, którego premiera odbyła się w sierpniu ubiegłego roku! Jeśli więc zastanawialiście się, jak wypada najnowsza odsłona przygód gangu Świętych, macie niepowtarzalną okazję, by sprawdzić to zupełnie za darmo.

Epic Games Store daje graczom kolejne prezenty

Platforma pod przewodnictwem Tima Cooka zdecydowała się w tym roku, w ramach świątecznego prezentu, rozdać graczom aż 17 produkcji. Choć co prawda Mikołaj już do grzecznych zawitał, a i spod choinki podarunki dawno zniknęły, to jednak Epic Games Store wciąż uskutecznia swoje rozdawnictwo.

Mieliśmy dotychczas możliwość odebrania prześwietnego The Outer Worlds w edycji The Spacer’s Choice, dostaliśmy również Fallout 3 w wersji Game of the Year, a i ubiegłoroczne Ghostwire: Tokyo na liście darmowych gier od pana Cooka się znalazło.

Przedostatniego dnia 2023 roku firma zdecydowała się chyba na nad wyraz ambitne podejście, gdyż do odbioru jest duży ubiegłoroczny tytuł. Swego rodzaju reboot znanej serii, którą niejednokrotnie określano parodią Grand Theft Auto od Rockstar Games. Mowa rzecz jasna o najnowszym Saint’s Row!

Ubiegłoroczny tytuł do odebrania za darmo

Choć na premierę tejże gry czekało naprawdę wiele osób, tak po niej niemała rzesza graczy zwyczajnie się od produkcji odbiła. Oceny profesjonalistów na Metacritic są naprawdę różne, aczkolwiek ich średnia to 61 punktów na możliwych 100. Gracze z kolei uważają ten produkt za, oględnie rzecz ujmując, niezbyt interesujący i jego ocena to średnio 3,1 na 10. Najpewniej jednak oceny te nie odzwierciedlają obecnego stanu produkcji, gdyż w Epic Games Store średnia ocen to 3,8 na 5.

6.5 Ocena

Widać więc znaczącą poprawę, a jeśli chcielibyście sprawdzić, czy produkcja ta jest tak zła, jak została namalowana przez społeczność, to macie idealną okazję. Do jutra nie musicie bowiem wykładać na nią pieniędzy – wystarczy, że ubiegłoroczny tytuł przypiszecie do swojego konta.

Niemniej warto się z tym pospieszyć, gdyż jutro o godzinie 17:00 dojdzie do rotacji darmowych tytułów i raczej nieprędko ujrzymy grę autorstwa Volition w okazyjnej cenie 0 złotych i 0 groszy.