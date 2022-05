Popatrz w lustro i uśmiechnij się. Trzy darmowe gry z Epic Games Store już czekają

Nie oglądaj się za siebie! To tylko Epic Games Store znów chce ofiarować aż dwie darmowe produkcje. Co z tego, iż kiedyś już były rozdawane? Na pewno nie masz ich wszystkich we własnej kolekcji.

Prey (2017)

Na początek, trochę historii. Już tylko kilka dziadów pamięta, że w 2006 roku ukazała się taka strzelanka jak Prey. Tytuł odniósł sukces, a studio Human Head zabrało się za tworzenie kontynuacji. Ta została anulowana, a w 2009 roku licencję przejęła Bethesda. Lata później, gdy Arkane odniosło sukces z serią gier Dishonored, stara marka została przekazana temu studiu na odpowiedni lifting.

Arkane stoi za sukcesem zeszłorocznego Deathloop. Te korzenie oczywiście widać w Prey z 2017 roku, mocno stawiającym na eksplorację i dialogi, kładąc mnie mniejszy nacisk na strzelanie i uczucie zaszczucia przez kosmitów. Swego czasu, tytuł był przyrównywany właśnie do serii Dishonored oraz stareńkiego System Shock 2.

Nie jest to więc typowy FPS, a gra o otwartej strukturze, nagradzająca wykorzystanie znalezionych przez bohatera mocy i zdolności. Mnie zniechęciła dość miałka walka na początku gry, choć przyznam że straciłem zapał, jak tylko zobaczyłem logo Arkane. Za darmo jednak – grzech nie spróbować. Zwłaszcza że to duży tytuł z portfolio Xboxa, a nie mała, niezależna wydmuszka.’

Jotun: Valhalla Edition

Mam wrażenie, że tę produkcję Epic Games Store rozdaje już trzeci lub czwarty raz. Kto wie, może ktoś rzeczywiście jeszcze się nie załapał. Jest to niezależna produkcja w rzucie izometrycznym, opowiadające historię jednej z wikińskich wojowniczek. Thora – podobnie jak sir Daniel Fortesque – poniosła śmierć w bitwie, lecz nie była to śmierć chwalebna. Teraz musi ona udowodnić swą siłę i potęgę przed bóstwami, by móc przekroczyć bramy Valhalli.

Zadaniem gracza w Jotun: Valhalla Edition jest pokonanie nordyckiego czyśćca, składającego się z 9 różnych pięter. Celem jest znalezienie run, które pozwolą uwolnić i zgładzić tytułowe jotuny. Jedynym narzędziem gracza będzie potężny topór, a w trakcie rozgrywki poznamy wszelkie tajemnice naszej bohaterki.

Tytuł pochodzi z 2015 roku, a jego stworzenie zostało sfinansowane poprzez serwis Kickstarter. Choć dzisiaj tematyka wikingów wydaje się przebrzmiała, 7 lat temu ten wątek nie był jeszcze tak wyeksploatowany. Gra jest mała i niedroga, dlatego tak często Epic Games rozdaje ją bezpłatnie.

Mało tego, w momencie premiery gry sam wizerunek Chrisa Hemswortha jako Thora nie zbliżał się do obecnej popularności, a dopiero teraz schedę przejmie po nim żeńska wersja tej postaci, grana przez Natalie Portman. Jak widać, Jotun: Valhalla Edition wykazało się ciekawym wizjonerstwem.

Kolejny tydzień z Epic Games Store

Jak oceniacie zestaw darmowych gier w tym tygodniu? Moim zdaniem Epic Games Store dowiozło ciekawą ofertę i nie ma co narzekać! Tradycyjnie, zarówno Prey jak i Jotun: Valhalla Edition odbierzecie do kolejnego czwartku – 19 kwietnia 2022 – do godziny 17:00.

Co przyniesie przyszły tydzień? O tym przekonamy się już w najbliższych dniach.

AKTUALIZACJA 12.05.2022

Jak się okazało, Epic Games Store postanowiło zrobić psikusa wszystkim, którzy przygotowują artykuły o promocjach z wyprzedzeniem. Do Prey oraz Jotun: Valhalla Edition dołączyła bonusowa gra – Redout Enhanced Edition. Tytuł to jedna z najlepszych wariacji na temat antygrawitacyjnych wyścigów w stylu WipEout, dlatego naprawdę powinniście się nim zainteresować. Przynajmniej dla mnie, jest to najlepsza pozycja z całej trójki gier.

Co ciekawe, nasz Karol odkrył iż Rosjanie nie dostają Prey. Podoba mi się taka konsekwencja w polityce Microsoftu oraz Bethesdy.