Epic Games nie odpuszcza! Kolejny hit za darmo (tylko przez ograniczony czas)

Jeśli ktoś poprosiłby mnie o podanie najbardziej przekonującego dowodu na to, że zdrowa konkurencja jest dobra, to bez wahania podałbym przykład Epic Games i Steama. I chyba każdy, kto lubi darmowe gry, przyzna mi rację.

Założę się, że jeszcze wielu z Was nie zdążyło znaleźć czasu na samo zainstalowanie zeszłotygodniowego Sid Meier’s Civilization VI, a tu Epic Games już kusi kolejną grą. Co więcej, nawet nie jedną, a dwoma!

Borderlands: The Handsome Collection za darmo!

Na Borderlands: The Handsome Collection składają się dwie części serii (Borderlands 2 i Borderlands: The Pre-Sequel) wraz z dosłownym zatrzęsieniem DLC – ja naliczyłem ich ponad 40! Łącznie, według twórców, daje to kilkaset godzin świetnej zabawy i myślę, że fani Borderlands to potwierdzą.

Jeśli ktoś z Was nie kojarzy formuły tej serii, to pozwolę sobie ją szybko przybliżyć. Borderlands to pierwszoosobowe gry RPG akcji z absurdalnym światem i bardzo barwnymi postaciami z dużym naciskiem na grę kooperacyjną — i to właśnie w tym trybie zachęcam ogrywać Borderlands: The Handsome Collection.

Mechanik jest tu całkiem sporo, bo walka opiera się nie tylko na strzelaniu z przeróżnych pukawek (niekiedy naprawdę zwariowanych), ale i na specjalnych umiejętnościach czy pułapkach środowiskowych. Na plus również bardzo ładna, rozpoznawalna, cel-shadingowa oprawa graficzna i bezbłędnie dobrana ścieżka dźwiękowa.

Warto również rozważyć zakup Borderlands 3 za zaledwie 89,99 zł w trwającej właśnie wyprzedaży w Epic Games Store ze specjalnym kuponem promocyjnym, który możecie odebrać TUTAJ.

Minimalne wymagania Borderlands: The Handsome Collection prezentują się następująco:

system operacyjny: Windows XP SP3,

procesor: 2,4 GHz, dwurdzeniowy lub lepszy,

pamięć: 2 GB RAM,

karta graficzna: NVIDIA GeForce 8500 lub ATI Radeon HD 2600.

Borderlands: The Handsome Collection niestety nie oferuje polskiej wersji językowej.

Borderlands: The Handsome Collection możecie pobrać ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio z aplikacji sklepu.

Borderlands: The Handsome Collection jest dostępne za darmo do 4 czerwca 2020 roku. Tego dnia, o godzinie 17:00, zostanie udostępniona kolejna darmowa gra, którą prawdopodobnie będzie ARK: Survival Evolved.

Przypominam, że aby przypisać darmowe gry do swojego konta, należy uruchomić dwuetapową weryfikację konta. Zrobić to można w TYM MIEJSCU.

Graliście już w darmowe Grand Theft Auto V i Civilization VI od Epica?

Źródło: Epic Games Store